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Samsung уничтожит "челки" уникальным селфи-смартфоном

Экран нового прототипа Samsung покроет лицевую панель смартфона на 100%

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:30
Cелфи-камеры под экраном появятся в 2021 году со смартфоном Samsung Galaxy S12
Cелфи-камеры под экраном появятся в 2021 году со смартфоном Samsung Galaxy S12
Фото: TechSpot

Производители смартфонов всячески пытаются найти решение для реализации полноэкранных смартфонов так, чтобы найти место для селфи-камер. Для этого были придуманы "челки", отверстия в дисплее и даже перископы. Samsung объявила, что нашла способ покрыть лицевую панель смартфона дисплеем на 100% так, чтобы разместить лицевую камеру, сообщает TechSpot.

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По данным южнокорейских СМИ, Samsung уже создала прототип нового смартфона с подобным экраном. Это достигается путем встраивания селфи-камеры под сам дисплей, как в сканер отпечатков пальцев на экране.

У Samsung уже есть устройство, которое предлагает полноэкранный режим – Galaxy A80 среднеценового класса, который использует выдвижной вертикальный слайдер с вращающейся на 180 градусов фотокамерой. Однако, разместив камеру под экраном, пользователям не придется беспокоиться о повреждении любого всплывающего механизма, которым грешат подобные форм-факторы.

В прошлом Samsung уже давно заявляла об интеграции селфи-камер под дисплей. Изначально планировалось оснастить такой подэкранной камерой еще в Galaxy Note 8, но по ряду технических причин не смогла в полной мере реализовать эту технологию даже в Galaxy S10, где пришлось врезать окуляр лицевой камеры в сам экран.

Однозначно неизвестно, когда появится смартфон с подобной камерой. Эксперты предполагают, что Galaxy Note 10 вряд ли ее получит, и предрекают появление селфи-камеры под экраном в Galaxy S12 в 2021 году.

Смотрите также сюжет о том, какими будут смартфоны в будущем:

Напомним, что ранее сообщалось, что смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность. Также есть информация, что у Samsung Galaxy Note 10 удалят все кнопки.

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фотокамера Samsung селфи
Источник: TechSpot
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