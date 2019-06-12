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Samsung возвращает в продажу Galaxy Fold: названа дата выхода

Samsung не спешит выпускать на рынок гибкий смартфон будущего, пока не решит все проблемы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Samsung исправили все проблемы со смартфоном
Samsung исправили все проблемы со смартфоном
Фото: TechRadar

Складываемый смартфон Samsung Galaxy Fold должен был поступить в продажу еще 26 апреля – предзаказы были выкуплены за пару дней. Но выпуск ожидаемой модели был перенесен на неопределенный срок в связи с обнаруженными проблемами с экраном. Технический брак выявили журналисты, взявшими новинку на обзор.

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Как сообщает портал CNET, представители Samsung объявили, что проблемы со смартфоном полностью исправлены и компания готова начать продажу Galaxy Fold. Быстрый старт мешают произвести проблемы с логистикой – модели необходимо заменить на складах магазинов. По мнению издания, гибкий смартфон могут начать продавать уже в начале июля 2019 года.

Galaxy Fold в сложенном виде
Galaxy Fold в сложенном виде
Фото: TechRadar

Издание также отмечает, что одной из причин, по которой Samsung так долго оттягивает перезапуск Fold, заключается в запрете Huawei, что влечет за собой отсрочку с выпуском гибкого смартфона Mate X. Поэтому Samsung не спешит выпускать на рынок "мобильный аппарат будущего", пока не решит все проблемы окончательно. Другие производители, такие как Xiaomi, OPPO и Lenovo, уже подготовили свои собственные прототипы складываемых смартфонов, но как утверждают эксперты, они ждут идеального времени для выпуска своей продукции.

Напомним, что ранее мы публиковали обзор Samsung Galaxy Fold. Также напомним, что несмотря на высокую цену складываемые смартфоны в итоге рухнут в цене.

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Источник: CNET
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