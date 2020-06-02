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Samsung выпустила 43-дюймовый смартфон-гигант: фото

Сегодня, 15:35

Телевизор с функциями смартфона Samsung Sero нацелен на аудиторию, которая увлекается видео в TikTok и сторис в Instagram

Анонсированный в прошлом году телевизор Samsung со "сменной ориентацией" был самым необычным из всех существующих моделей. Новинка получила название Sero и представляет собой 43-дюймовый телевизор на квантовых точках, который поворачивается на 90 градусов – в таком положении он становится похож на гигантский смартфон, на котором удобно просматривать вертикальные видео. Теперь Samsung Sero поступил в рподажу и его стоимость составляет 1999 долларов.

Samsung нацелены на аудиторию, которая увлекается смартфонами. Портретный режим телевизора должен сделать его идеальным для "зеркалирования" экрана мобильного устройства, чтобы смотреть что-либо, снятое вертикальной ориентации, например, истории из Instagram, видео TikTok и контент Snapchat. Компания добавила, что портретный режим также может подойти для просмотра фотографий и посещения "магазинов с комментариями". Южнокорейский производитель также считает, что эта ориентация будет лучше для просмотра веб-страниц в целом.

Стоимость Samsung Sero составляет 1999 долларов
Стоимость Samsung Sero составляет 1999 долларов
Фото: TechSpot

Чтобы "превратить" телевизор в гигантский смартфон, достаточно коснуться устройства по рамке Sero, и телевизор автоматически повернется в портретную ориентацию. Телевизор совместим не только со смартфонами Samsung, но и с iPhone, и способен транслировать контент с помощью AirPlay 2.

Смотрите также в сюжете о том, как Олег Панюта рассказал о своем первом телевизионном опыте:

Sero уже доступен для приобретения в Южной Корее. Позже Samsung поставит новинку по всему миру. За 43-дюймовый экран с панелью 4K QLED покупателям придется отдать 1999 долларов. Тем не менее, в дополнение к портретному режиму покупатель также получает 4,1-канальный звук, встроенную 60-ваттную акустическую систему на подставке и микрофон для управления AI-помощником Samsung Bixby голосовыми командами.

Samsung Sero
Samsung Sero
Фото: TechSpot

Напомним, что ранее Xiaomi наводнила рынок телевизорами-гигантами по смешной цене. В то же время 8K телевизоры сметают с полок в условиях пандемии.

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Источник: TechSpot
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