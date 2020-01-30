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Samsung выпустила Android 10 для Galaxy S9 раньше срока

Обновление доступно только для пользователей Galaxy S9 и S9+ под управлением Android 9 Pie

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:33
Samsung Galaxy S9 обновился до Android 10
Samsung Galaxy S9 обновился до Android 10
Фото: Akket

Спустя почти месяц после выпуска стабильного обновления Android 10 для пользователей Galaxy Note 9, Samsung сегодня начала развертывание обновления One UI 2.0 для Galaxy S9 и S9+. По расписанию обновление до Android 10 для Galaxy S9 должно было выйти в феврале, но пользователи в США и Германии уже начали получать новую прошивку.

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SamMobile сообщает о выходе стабильного обновления One UI 2.0 на базе Android 10 для Galaxy S9 и S9+. Обычно компания запускает обновление поэтапно, чтобы избежать массовых ошибок. Так что до владельцев Galaxy S9 в Украине Android 10 может дойти через несколько дней.

Обновление до Android 10 выглядит так
Обновление до Android 10 выглядит так
Фото: Sammobile

Обновление Android 10 для этих двух смартфонов "весит" почти 2 ГБ и поставляется вместе с январским патчем безопасности. Для пользователей бета-версии One UI 2.0 размер обновления будет намного меньше.

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Как только обновление станет доступно для вашего устройства, вы получите уведомление с просьбой установить его. Также можно проверить наличие обновлений принудительно вручную, открыв приложение "Настройки" и перейдя в раздел "Обновление программного обеспечения" -> "Загрузить обновления вручную".

Фирменная оболочка One UI 2.0 получила обновленный интерфейс и новые функции из Android 10 — "умные" ответы на уведомления, расширенные настройки приватности, режим "Фокуса" и многое другое.

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Дальнейшие планы Samsung выпустить Android 10 для следующих смартфонов, ниже представлено расписание оставшихся моделей на обновление:

  • Март: Galaxy A30, Galaxy M40
  • Апрель: Galaxy A6, Galaxy A7, Galaxy A50, Galaxy A50s, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A80, Galaxy Fold, Galaxy M30s
  • Май: Galaxy A6+, Galaxy A9, Galaxy A8 Star, Galaxy A10, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A30s, Galaxy M10s
  • Июнь: Galaxy J6, Galaxy A20s
  • Июль: Galaxy J6+, Galaxy J7 Duo, Galaxy J8

Напомним, что ранее эксперты предрекали, что Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром. Также в 2020 году ожидаются первые смартфоны с 200-мегапиксельными фотокамерами.

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Источник: Sammobile
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