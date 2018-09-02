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Самую популярную игру в мире сделали бесплатной для всех

У бесплатной Counter-Strike: Global Offensive есть ограничения

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:16
Игра уже доступна в Steam. Фото: wallpapersden.com
Игра уже доступна в Steam. Фото: wallpapersden.com

Компания Valve, знаменитая по своему сервису цифровой дистрибуции Steam, сделала свою популярную во всем мире игру Counter-Strike: Global Offensive бесплатной. Игра уже доступна для платформ Windows, Mac и Linux, и требует 16 ГБ места на жестком диске.

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Бесплатная игра обладает рядом ограничений.
Фото: Steam

Однако у Free Edition есть ограничения: скачавшие бесплатную версию, смогут играть в оффлайне против ботов и смотреть игровые матчи через GOTV. Чтобы воспользоваться всеми возможностями в полную силу, необходимо будет приобрести игру, стоимость которой составляет 229 гривен.

Напомним, что ранее ученые проверили, чем занимается искусственный интеллект в "отпуске", а Sony раздает бесплатно лучшую игру 2017 года.

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