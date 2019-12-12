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Самый дорогой Pro Display XDR от Apple нельзя вытирать тряпкой

Специальная ткань для протирки входит в комплект с Pro Display XDR от Apple и требует ухода

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:20
Особенностью Pro Display XDR является его специальное покрытие
Особенностью Pro Display XDR является его специальное покрытие
Фото: CNET

Поступивший в продажу на этой неделе монитор Pro Display XDR от Apple обойдется покупателям в 4999 долларов. Будущим владельцам необходимо знать об одной важной особенности дисплея – его нельзя протирать обычной тряпкой или салфеткой. Apple предупреждает, что уход за монитором требует специальной ткани.

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Особенностью Pro Display XDR является его специальное покрытие. Apple за 1000 долларов может нанести специальный слой на экран, называемый "наноструктурным стеклом". Дорогостоящая процедура снижает блики и сохраняет контраст на получившейся матовой поверхности.

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Однако использование такой нанометровой технологии означает, что пользователи не могут взять любую тряпку и просто протереть поверхность дисплея. Согласно спецификации Apple, владельцы обязаны использовать исключительно сухую полировочную ткань для протирки, которая поставляется вместе с монитором в комплекте.

Pro Display XDR
Pro Display XDR
Фото: CNET

Протереть экран мало. Apple рекомендует также уделить внимание уходу за комплектной тряпочкой. Компания просит перед протиркой тщательно вымыть руки с мылом, а после очистки экрана от пятен тщательно прополоскать ткань и дать ей просохнуть на свежем воздухе не менее 24 часов.

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В случае потери тряпочки, можно заказать новую у Apple – ценник пока не озвучен. Учитывая, что Apple взимает 999 долларов за подставку монитора, 199 долларов за адаптер для крепления VESA и 400 долларов за колесики для корпуса Mac Pro, несколько удивительно, что ткань входит в комплект дисплея.

Напомним, что ранее Apple покинул главный дизайнер iPhone Джонатан Айв. Также в прошлом месяце Apple выпустила MacBook Pro c 16-дюймовым экраном.

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Источник: TechSpot
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