Самый модный смартфон года — Honor 20 в новом эффектном корпусе скоро появится в Цитрус
Этот молодежный смартфон объединяет в себе непревзойденную камеру и инновационный внешний вид
Презентацию новой модели Honor можно посмотреть с комментариями экспертов Цитруса.
Молодежный бренд Honor создал Huawei специально для того, чтобы учитывать вкусы молодежи — стремление быть независимыми и успешными, выделяться среди сверстников и первыми использовать все новые технологии. Новый смартфон Honor 20 является воплощением этой мечты — он обладает монструозной производительностью, потрясающей в своих возможностях зума и ночной съемки камерой и бросающимся в глаза восхитительным внешним видом, притягивающим внимание окружающих. В Honor 20 впервые используется новейшая технология Triple 3D Mesh, обеспечивающая настоящий прорыв в сфере дизайна мобильных устройств. Покрытие корпуса смартфона защищает его от следов, оставляемых отпечатками пальцев. И все это в два раза дешевле, чем флагманские смартфоны этого года! При виде Honor 20 Pro владельцы iPhone Xr стыдливо будут прятать свои аппараты в карман. Переходите по ссылке, чтобы первым узнать о наличии нового смартфона и получить возможность купить его!
Главной особенностью нового Honor 20 стало использование для оформления задней поверхности смартфона эффекта многомерной динамической голографии. Стеклянная задняя поверхность корпуса смартфонов HONOR 20 изготавливается с применением двухступенчатого процесса по технологии Triple 3D Mesh. Нижний слой покрытия формируется высокоточным нанесением миллионов миниатюрных призм, напоминающих частицы бриллианта. Проходя через призмы внутреннего слоя, свет преломляется и отражается во всех направлениях одновременно. Затем корпус покрывают стеклом и наносят окрашенный слой. В результате получается необычный оптический эффект глубины.
Honor 20 Pro — это смартфон с диагональю безрамочного дисплея 6.26 дюйма, занимающего 91.6% лицевой панели корпуса. Его алюминиевая рамка с гладкими боковыми гранями позволила создать обтекаемые формы. И – впервые в дизайне смартфонов Honor разместить сканер отпечатков пальцев на правой боковой поверхности — там, где им удобнее всего воспользоваться, удерживая смартфон в руке. Размещение четырех камер в виде буквы L позволило установить внутри корпуса аккумулятор повышенной емкости, сохранив удивительно небольшую толщину смартфона. Основная камера новинки оснащена четырьмя объективами и ни в чем не отстает от лучшего камерофона 2019 года — Huawei P30 Pro. Для съемки используется невероятный 48-мегапиксельный модуль и три дополнительных объектива: для широкоугольной съемки, для оптического зума и специальный сенсор 3D ToF (Time Of Flight), создающий эффект размытия фона при съемке портретов. Фронтальная камера Honor 20 Pro не отстает от передовых трендов отрасли и размещена в вырезе на дисплее диаметром 4.5 мм. Смартфон получил самый производительный процессор Huawei — Kirin 980, разработанный для использования с технологиями искусственного интеллекта и предназначенный для флагманских смартфонов.
Младшая модель Honor 20 выгодно отличается от традиционных флагманских линеек тем, что использует все те же самые впечатляющие черты новинки: аналогичный дисплей, мощный процессор и невероятно привлекательный внешний вид покрытия с высокоточной обработкой поверхности по технологии Triple 3D Mesh. Его фронтальная камера размещена в вырезе на передней панели дисплея. А основная камера, поддерживающая технологии искусственного интеллекта и распознавания сцен съемки, использует тот же самый 48-мегапиксельный модуль и дополнительные объективы для широкоугольных снимков и оптического зума. Вместе с заманчивой ценой это делает Honor 20 лучшим выбором для покупки современного молодежного смартфона, неизменно производящего шикарное впечатление своим внешним видом и передовыми технологическими возможностями.
О Цитрусе
"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, основана в 2000 г. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 52 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.
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