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Самый модный смартфон года — Honor 20 в новом эффектном корпусе скоро появится в Цитрус

Этот молодежный смартфон объединяет в себе непревзойденную камеру и инновационный внешний вид

Презентацию новой модели Honor можно посмотреть с комментариями экспертов Цитруса.

Молодежный бренд Honor создал Huawei специально для того, чтобы учитывать вкусы молодежи — стремление быть независимыми и успешными, выделяться среди сверстников и первыми использовать все новые технологии. Новый смартфон Honor 20 является воплощением этой мечты — он обладает монструозной производительностью, потрясающей в своих возможностях зума и ночной съемки камерой и бросающимся в глаза восхитительным внешним видом, притягивающим внимание окружающих. В Honor 20 впервые используется новейшая технология Triple 3D Mesh, обеспечивающая настоящий прорыв в сфере дизайна мобильных устройств. Покрытие корпуса смартфона защищает его от следов, оставляемых отпечатками пальцев. И все это в два раза дешевле, чем флагманские смартфоны этого года! При виде Honor 20 Pro владельцы iPhone Xr стыдливо будут прятать свои аппараты в карман. Переходите по ссылке, чтобы первым узнать о наличии нового смартфона и получить возможность купить его!

Технология Triple 3D Mesh

Главной особенностью нового Honor 20 стало использование для оформления задней поверхности смартфона эффекта многомерной динамической голографии. Стеклянная задняя поверхность корпуса смартфонов HONOR 20 изготавливается с применением двухступенчатого процесса по технологии Triple 3D Mesh. Нижний слой покрытия формируется высокоточным нанесением миллионов миниатюрных призм, напоминающих частицы бриллианта. Проходя через призмы внутреннего слоя, свет преломляется и отражается во всех направлениях одновременно. Затем корпус покрывают стеклом и наносят окрашенный слой. В результате получается необычный оптический эффект глубины.

Honor 20 Pro: самое важное

Honor 20 Pro — это смартфон с диагональю безрамочного дисплея 6.26 дюйма, занимающего 91.6% лицевой панели корпуса. Его алюминиевая рамка с гладкими боковыми гранями позволила создать обтекаемые формы. И – впервые в дизайне смартфонов Honor разместить сканер отпечатков пальцев на правой боковой поверхности — там, где им удобнее всего воспользоваться, удерживая смартфон в руке. Размещение четырех камер в виде буквы L позволило установить внутри корпуса аккумулятор повышенной емкости, сохранив удивительно небольшую толщину смартфона. Основная камера новинки оснащена четырьмя объективами и ни в чем не отстает от лучшего камерофона 2019 года — Huawei P30 Pro. Для съемки используется невероятный 48-мегапиксельный модуль и три дополнительных объектива: для широкоугольной съемки, для оптического зума и специальный сенсор 3D ToF (Time Of Flight), создающий эффект размытия фона при съемке портретов. Фронтальная камера Honor 20 Pro не отстает от передовых трендов отрасли и размещена в вырезе на дисплее диаметром 4.5 мм. Смартфон получил самый производительный процессор Huawei — Kirin 980, разработанный для использования с технологиями искусственного интеллекта и предназначенный для флагманских смартфонов.

Honor 20: самое важное

Младшая модель Honor 20 выгодно отличается от традиционных флагманских линеек тем, что использует все те же самые впечатляющие черты новинки: аналогичный дисплей, мощный процессор и невероятно привлекательный внешний вид покрытия с высокоточной обработкой поверхности по технологии Triple 3D Mesh. Его фронтальная камера размещена в вырезе на передней панели дисплея. А основная камера, поддерживающая технологии искусственного интеллекта и распознавания сцен съемки, использует тот же самый 48-мегапиксельный модуль и дополнительные объективы для широкоугольных снимков и оптического зума. Вместе с заманчивой ценой это делает Honor 20 лучшим выбором для покупки современного молодежного смартфона, неизменно производящего шикарное впечатление своим внешним видом и передовыми технологическими возможностями.

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, основана в 2000 г. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 52 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.

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