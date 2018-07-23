Самый странный самолет в мире поднялся в небо (видео)

Транспортный самолет Beluga XL совершил пробный вылет, состоявшийся в аэропорту Тулуза-Бланьяк

Транспортный самолет Beluga XL совершил пробный вылет. Фото: Metro.co.uk

Компания Airbus полностью собрала первый из пяти транспортных самолетов Beluga XL. В эти выходные транспортный самолет Beluga XL совершил пробный вылет, состоявшийся в аэропорту Тулуза-Бланьяк во Франции.

Характерной особенностью Beluga XL, выделяющую небесного гиганта среди остальных самолетов, является его необычный фюзеляж, напоминающий зубатого кита белугу.

Airbus Beluga XL разработан и построен на базе популярного самолета А330. Модель является преемником предыдущей транспортной модели Beluga.

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Самолет используется для транспортировки крупногабаритных деталей, используемых компанией Airbus для производства различных моделей самолетов.

Airbus Beluga XL Airbus

Обновленную "Белугу" начали собирать в конце 2014 года, поскольку вместительность существующего Airbus Beluga оказалась недостаточной для производства новых моделей компании.

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Таким образом улучшенный Beluga XL получил фюзеляж длиннее на 6,9 метра, стал шире на 1,7 м, а грузоподъемность увеличилась на 6 тонн.

Airbus Beluga XL Airbus

Громадный аппарат поднимают в воздух два турбовентиляторных двухконтурных двигателя Rolls Royce Trent 700 (316 кН). Размер самолета в длину составляет 63,1 м, размах крыльев – 60,3 м, а грузоподъемность – 53 тонны.

Airbus Beluga XL Airbus

Следующе 10 месяцев Beluga XL будет проходить летные испытания общей длительностью 600 часов перед получением сертификата, а выполнять регулярные рейсы будет уже с лета следующего года.

Все пять самолетов Airbus намерен построить к 2025 году.

Напомним, что ранее США показали, как будут выглядеть истребители шестого поколения, а пилоты "Мрии" АН-225 сняли взлет самолета из кабины.