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Sega перевыпустит игровую приставку Mega Drive "из детства"

В ответ на ретро-моду от Nintendo, Sega готовит сразу две игровые приставки Sega Mega Drive и Sega Genesis

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:39
Sega Mega Drive mini появится в продаже 19 сентября 2019 года
Sega Mega Drive mini появится в продаже 19 сентября 2019 года
Фото: TechSpot

В прошлом году Sega объявила о своих планах по выпуску миниатюрной версии своей знаменитой 16-битной консоли Mega Drive, в Северной Америке известной как Sega Genesis. Ретро-приставка должна была появиться в 2018 году, но ее выпуск был отложен, чтобы дать Sega больше времени для усовершенствования своего 30-летнего детища.

Sega Genesis будет продаваться в Японии, а Sega Mega Drive – в США
Sega Genesis будет продаваться в Японии, а Sega Mega Drive – в США
Фото: TechSpot

В субботу Sega объявила точную дату запуска консоли и первые 10 из 40 видеоигр, которые будут предварительно загружены в консоль. Список первых десяти игр такой:

  1. Ecco the Dolphin
  2. Castlevania: Bloodlines
  3. Space Harrier II
  4. Shining Force
  5. Dr. Robotnik's Mean Bean Machine
  6. ToeJam & Earl
  7. Comix Zone
  8. Sonic the Hedgehog
  9. Altered Beast
  10. Gunstar Heroes

Sega Genesis (Sega Mega Drive) по своим размерам умещается в ладонь, из-за чего не поддерживает сменные картриджи
Sega Genesis (Sega Mega Drive) по своим размерам умещается в ладонь, из-за чего не поддерживает сменные картриджи
Фото: TechSpot

В свою очередь в японской версии Sega Mega Drive mini будут вшиты следующие игры:

  1. Sonic the Hedgehog 2
  2. Gunstar Heroes
  3. Comix Zone
  4. Shining Force
  5. Space Harrier II
  6. Vampire Killer
  7. Puyo Puyo Tong
  8. Magic Story I
  9. Wrestleball
  10. Rent a Hero

Sega Genesis Mini стартует 19 сентября 2019 года по цене в 79,99 долларов. Комплект включает в себя два шестикнопочных геймпада, адаптер питания USB, кабель питания и кабель HDMI. На японском рынке Mega Drive mini стартует по цене в 6890 иен (около 63 долларов) с одним контроллером или 8980 иен (около 80 долларов) с двумя контроллерами.

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Для геймеров будет предусмотрена возможность сохранения в любом месте игры. По словам представителя Sega, этот шаг сможет облегчить прохождение некоторых игр, которые игроки не успели пройти в 90х годах. Компания разрабатывала сама программное обеспечение системы. Из-за этого компания была вынуждена задержать выход консоли в продажу.

Смотрите также в сюжете о том, кто из звезд играет в "шпионские игры":

Напомним, что ранее Wargaming вернули игроков в 2011 год в игре World of Tanks. В то же время на прошлой неделе появилось первое изображение игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Источник: TechSpot
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