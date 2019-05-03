Секретный обзор iPhone XI попал на YouTube: видео

Согласно рендеру, Apple не будет отказываться от фирменной "челки" в 2019 году

Презентация нового iPhone намечена на сентябрь этого года Фото: TechSpot

Apple старалась, как могла, чтобы утаить от любопытных глаз iPhone XI (iPhone 2019), но недавно в сеть просочились первые макеты Айфона нового поколения. На основе полученных данных пользователи смогли оценить, как будет выглядеть новый смартфон от Apple в 2019 году. Теперь в сети появился обзор рендера iPhone XI, сделанный на основе инсайдерской информации и слитых макетов, который позволяет рассмотреть прототип со всех сторон.

Ролик, опубликованный инсайдером OnLeaks, подтверждает наличие у смартфона тройной камеры в виде треугольного модуля, а также фирменной "челки" – выреза, который стал фирменным отличием и диктует моду мобильному рынку. На выемке, скорее всего, будут размещены обычные элементы — технология Face ID, динамик и датчик фронтальной камеры.

Больший интерес представляет задняя панель будущего мобильного устройства от Apple. Рендеры показывают, что iPhone XI будет отличаться необычным расположением датчиков тройной камеры: в квадратном вырезе на задней панели они установлены не горизонтально или вертикально в ряд, а размещены в виде треугольника. Также видны отличия от январских концептов iPhone 2019: можно заметить более крупные стекла объективов камер.

Примечательно, что задняя часть смартфона будет изготовлена из одного куска стекла, этот элемент также будет закрывать датчики камеры. Это означает, что пользователь не сможет прикоснуться ни к одной из трех задних линз камеры, поскольку они будут расположены под задним стеклом устройства. Но это накладывает дополнительный недостаток в случае повреждения – могут возникнуть проблемы с использованием камеры.

Смартфон оснастят 5,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 19:9, все как у iPhone X. Перепроектированная кнопка выключения звука разместится на левой стороне устройства вместе с клавишами громкости, в то время как кнопка питания — справа. Снизу смартфона находится порт Lightning: это подтверждает слухи о том, что новый iPhone, в отличие от последней линейки iPad Pro, не перейдет на USB Type-C. Габариты самого устройства составят 143,9 х 71,4 х 7,8 миллиметра. Презентация нового iPhone намечена на сентябрь этого года.

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