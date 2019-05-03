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Секретный обзор iPhone XI попал на YouTube: видео

Согласно рендеру, Apple не будет отказываться от фирменной "челки" в 2019 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Презентация нового iPhone намечена на сентябрь этого года
Презентация нового iPhone намечена на сентябрь этого года
Фото: TechSpot

Apple старалась, как могла, чтобы утаить от любопытных глаз iPhone XI (iPhone 2019), но недавно в сеть просочились первые макеты Айфона нового поколения. На основе полученных данных пользователи смогли оценить, как будет выглядеть новый смартфон от Apple в 2019 году. Теперь в сети появился обзор рендера iPhone XI, сделанный на основе инсайдерской информации и слитых макетов, который позволяет рассмотреть прототип со всех сторон.

Ролик, опубликованный инсайдером OnLeaks, подтверждает наличие у смартфона тройной камеры в виде треугольного модуля, а также фирменной "челки" – выреза, который стал фирменным отличием и диктует моду мобильному рынку. На выемке, скорее всего, будут размещены обычные элементы — технология Face ID, динамик и датчик фронтальной камеры.

Больший интерес представляет задняя панель будущего мобильного устройства от Apple. Рендеры показывают, что iPhone XI будет отличаться необычным расположением датчиков тройной камеры: в квадратном вырезе на задней панели они установлены не горизонтально или вертикально в ряд, а размещены в виде треугольника. Также видны отличия от январских концептов iPhone 2019: можно заметить более крупные стекла объективов камер.

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Примечательно, что задняя часть смартфона будет изготовлена из одного куска стекла, этот элемент также будет закрывать датчики камеры. Это означает, что пользователь не сможет прикоснуться ни к одной из трех задних линз камеры, поскольку они будут расположены под задним стеклом устройства. Но это накладывает дополнительный недостаток в случае повреждения – могут возникнуть проблемы с использованием камеры.

Смартфон оснастят 5,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 19:9, все как у iPhone X. Перепроектированная кнопка выключения звука разместится на левой стороне устройства вместе с клавишами громкости, в то время как кнопка питания — справа. Снизу смартфона находится порт Lightning: это подтверждает слухи о том, что новый iPhone, в отличие от последней линейки iPad Pro, не перейдет на USB Type-C. Габариты самого устройства составят 143,9 х 71,4 х 7,8 миллиметра. Презентация нового iPhone намечена на сентябрь этого года.

Смотрите также сюжет о том, каким будет будущее смартфонов:

Напомним, что ранее появились сведения о том, что дешевые смартфоны Xiaomi получат долгожданную опцию. Также стало известно, что Google откажется от Chrome на Android по требованию ЕС.

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Источник: Naked Science
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