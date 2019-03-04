Секретный проект Google взломали до официального выхода

Разработчик написал приложение, которое позволяет получить права суперпользователя в Android Q

Android Q будет представлена летом 2019 года Фото: 9to5google

Мобильная операционная система Android Q еще даже официально не презентована, а ее уже взломали хакеры. Разработчик написал приложение Magisk, которое позволяет получать права root (суперпользователя).

В качестве доказательства хакер приложил скриншот со взломанной версией Android 10.0 Q. Кроме того, автор приложения отметил, что у него имеется "секретная" версия Android 10.0 Q GSI, а требуемые изменения уже внесены в репозиторий Magisk.

Root права Android 10.0 Q Фото: ixbt.com

По слухам Android Q будет представлена летом 2019 года, а финальную версию, доступную для полноценного обновления первым смартфонам Goolge выпустит позже осенью.

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Напомним, что ранее Google пообещала пользователям Android больше свободы. Компания уверяет, что вскоре смартфоны перестанут зависеть от Google Play и уйдут в "свободное плавание". В то же время Google заставит пользователей Android привыкать к новому интерфейсу из-за изменений в навигации "десятой" версии.

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