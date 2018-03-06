Серьезный юбилей: Маск отправил в космос пятидесятую ракету Falcon 9

Сегодня, 11:16

Запущенный спутник должен будет улучшить покрытие телевизионной и других средств связи в Европе и северо-западе Африки

Ракета Falcon 9. Фото: AFP
Ракета Falcon 9. Фото: AFP

Копания американского миллиардера Илона Маска SpaceX осуществила пуск пятидесятой по счету ракеты Falcon 9.

Старт тяжелой ракеты состоялся сегодня, 6 марта, с космодрома на мысе Канаверал. Эта ракета вывела на геостационарную орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat.

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Ракета Falcon 9. Фото: AFP

"Массой в шесть метрических тонн и размером почти с городской автобус, спутник станет самым крупным из всех геостационарных, которые мы когда-либо запускали", – заявил Маск перед пуском.

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Ракета Falcon 9. Фото: AFP

Отмечается, что запущенный спутник должен будет улучшить покрытие телевизионной и других средств связи в Европе и северо-западе Африки.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету для создания глобального интернета.

Перед этим запуск трижды откладывался из-за неподходящих погодных условий. Последний раз причиной стал сильный ветер. 

Напомним, что Space X вынужденно переносила запуск ракеты.

Также сообщались причины аварии во время пуска Falcon Heavy

Ранее сообщалось, что Маск отправил ракету на Марс:
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