Серьезный юбилей: Маск отправил в космос пятидесятую ракету Falcon 9
Запущенный спутник должен будет улучшить покрытие телевизионной и других средств связи в Европе и северо-западе Африки
Копания американского миллиардера Илона Маска SpaceX осуществила пуск пятидесятой по счету ракеты Falcon 9.
Старт тяжелой ракеты состоялся сегодня, 6 марта, с космодрома на мысе Канаверал. Эта ракета вывела на геостационарную орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat.
Ракета Falcon 9. Фото: AFP
"Массой в шесть метрических тонн и размером почти с городской автобус, спутник станет самым крупным из всех геостационарных, которые мы когда-либо запускали", – заявил Маск перед пуском.
Ракета Falcon 9. Фото: AFP
Отмечается, что запущенный спутник должен будет улучшить покрытие телевизионной и других средств связи в Европе и северо-западе Африки.
Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету для создания глобального интернета.
Перед этим запуск трижды откладывался из-за неподходящих погодных условий. Последний раз причиной стал сильный ветер.
Напомним, что Space X вынужденно переносила запуск ракеты.
Также сообщались причины аварии во время пуска Falcon Heavy
Ранее сообщалось, что Маск отправил ракету на Марс:
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