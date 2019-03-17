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Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Играть в старую версию Counter-Strike 1.6 небезопасно, предупреждают эксперты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:35
Хакер использовал уязвимости в устаревшей версии Counter-Strike для распространения вируса
Хакер использовал уязвимости в устаревшей версии Counter-Strike для распространения вируса
Фото: TechSpot

Франшиза Counter-Strike является едва ли не самой популярной в мире шутеров от первого лица – на серверах этой игры ежедневно играют миллионы игроков. К сожалению, согласно исследованию Dr. Web, значительная часть этих выделенных серверов очень опасна для игроков, сообщает Hard OCP.

Исследование аналитиков показало, что владелец вредоносного сервера хакер под псевдонимом Belonard использовал старую, но все еще популярную версию Counter-Strike 1.6, чтобы заражать игроков троянами и другим вредоносным программным обеспечением по всему миру. Вирусы распространялись между игроками, используя уязвимости в устаревшей клиентской архитектуре.

Counter-Strike 1.6 оказался уязвим для распространения вирусов
Counter-Strike 1.6 оказался уязвим для распространения вирусов
Фото: Digital Spy

Как это происходило? Игрок подключался к зараженному серверу Belonard. После подключения троян загружался на компьютер "жертвы" и превращал его компьютер в зараженный прокси-сервер, который затем отображался в списке серверов Counter-Strike 1.6 у других игроков. Чтобы заставить других "жертв" присоединиться к игровой сессии, зараженные серверы демонстрировали меньший пинг (задержку), что делало их значительно более привлекательными для других игроков.

Belonard использовал эту уязвимость для продвижения других серверов в обмен на деньги – у зараженных игроков будет гораздо больше шансов увидеть раскрученные серверы, когда они будут искать новое место для игровых сессий. Как утверждают аналитики, этот хитрый метод оказался очень прибыльным для хакера. По словам Dr. Web, колоссальные 39% всех игровых клиентов Counter-Strike 1.6 были заражены вирусами — это около 1950 серверов.

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По словам экспертов из Dr. Web, они сейчас вместе с Valve принимают все необходимые меры для нейтрализации трояна Belonard и предотвращения роста ботнета.

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Напомним, что ранее Counter-Strike сделали бесплатным для всех игроков мира. Также недавно мир был в восторге от украинской игры Metro Exodus

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Источник: TechSpot
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