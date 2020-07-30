Шансы на выживание человечества ученые оценили в 10%

Человечество оказалось на грани вымирания из-за собственной жадности к природным ресурсам

Катастрофа неизбежна – человеческая цивилизация может исчезнуть с лица Земли в течение нескольких десятилетий. Физики из института Алана Тьюринга и Университета Тарапака полагают, что существует огромная вероятность того, что это произойдет в ближайшие годы и оценили риск в 90%. Об этом сообщает журнал Nature.

Если человечество кардинально не изменит курс, то, по мнению исследователей, конец цивилизации неизбежен. Вырубка лесов и опустошение природных ресурсов планеты могут означать конец 10 тысяч лет цивилизации за несколько десятилетий. При этом исследователи отмечают, что в настоящее время человеческий род обладает лишь 10-процентным шансом на выживание – и это "наиболее оптимистичный сценарий".

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Согласно исследованиям, опубликованным в Scientific Reports, вырубка лесов причинит необратимый вред нашей планете в течение следующих 200 лет. Но конец цивилизации наступит гораздо раньше, чем прогнозируют специалисты – за какие-то 40-60 лет.

Будущее у человечества весьма печальное Фото: Pexels

До того, как человечество доминировало на планете, Земля была покрыта 60 миллионами квадратных километров лесов. Согласно исследованию, после вырубки сейчас насчитывается менее 40 миллионов квадратных километров лесов. Леса и деревья играют огромную роль в контроле экосистемы Земли, и чем меньше деревьев, тем меньше производства жизненно важного кислорода. Не говоря уже о опустошении в нижней части пищевой цепи – и то, и другое помогает поддерживать жизнь человечества.

"Прогрессирующая деградация окружающей среды из-за вырубки лесов необратимо повлияет на жизнь людей. Следовательно, вымирание рода Homo Sapiens начнется намного раньше, чем предполагалось. По статистическим расчетам, шансы на выживание человечества при текущем уровне потребления ресурсов составляет менее 10% при наиболее оптимистичном сценарии", – резюмируют ученые.

Ученые называют текущий исторический момент времени "точкой невозврата". Потому что, если темпы вырубки лесов и непомерное потребление природных ресурсов не изменятся в ближайшие несколько десятилетий, человеческий род не сможет выжить, и произойдет неминуемый коллапс или даже вымирание всей цивилизации.

Напомним, что ранее на Марсе нашли пригодное место для жизни человечества. В то же время Арктика угрожает человечеству испарением древних газов из-за глобального потепления.

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