"Шесть минут ужаса": аппарат NASA InSight сел на Марс: видео

Миссия аппарата рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Марса

Аппарат InSight успешно спустился на поверхность Марса. Фото: nasa.gov

Вечером 26 ноября 2018 года NASA объявило об успешной посадке космического аппарата InSight на поверхность Марса. После входа в атмосферу Марса на скорости около 20 тысяч км/ч ученым космического агентства предстояло ожидать "шесть минут ужаса", пока InSight тормозил об атмосферу планеты.

Успешная посадка состоялась в запланированном месте без отклонений – в 21:54 по киевскому времени в районе вулканического нагорья Элизий. После мягкой посадки аппарат передал на Землю информацию об успешном выполнении задания.

Схематичное представление посадки InSight на Марс Фото: NASA

Во время снижения в атмосфере, аппарат InSight разогрелся до температуры в 1500 градусов Цельсия – от сверхвысоких температур аппарат спас толстый защитный кожух.

Миссия аппарата рассчитана на изучение внутреннего строения и состава Марса – для этого InSight оснащен сейсмометром. Стоимость программы обошлась космическому агентству в 480 миллионов долларов, а сама миссия рассчитана на 720 дней – в этого времени InSight будет изучать внутреннюю структуру Марса, провести первые сейсмологические наблюдения на планете и измерить поток тепла из недр Марса.

Схематичное представление бурения скважины на Марсе Фото: NASA

Для изучения подповерхностного слоя Красной планеты аппарат оборудован специальным буром, который сделает самую большую скважину глубиной 5 метров.

Напомним, что ранее ученые заметили над Марсом гигантский столб из воды. Также агентство NASA показало самое далекое космическое фото и новые видео пролета над Плутоном и Хароном.