Шутки кончились: военным запретят смеяться над НЛО

Военным уже не до шуток – появление НЛО в небе значительно участилось

Наблюдения за НЛО будут тщательнее изучаться Пентагоном Фото: Pixabay

В США для военных разрабатывают новый план реагирования на сообщения о появлении НЛО и прочих встречах с неопознанными летающими объектами. Если раньше в военно-морских силах никто всерьез не относился к НЛО, называя это разыгравшимся воображением, то вскоре все кардинально изменится, сообщает CNN.

Американские военные уже перестали скептически смотреть на подобные вещи. Новые правила обяжут пилотов и моряков серьезно относиться к любым заявлениям о неопознанных летающих объектах, а также дополнительно получат инструкции того, как докладывать и анализировать подобные "встречи". Военным уже не до шуток – появление НЛО в небе участилось и закрывать глаза на такие вещи просто нельзя.

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"В последние годы поступил ряд сообщений о том, что неопознанные самолеты приближались на различные контролируемые военными полигоны и нарушали чужое воздушное пространство. Из соображений безопасности ВМС и ВВС США принимает эти доклады очень серьезно и расследует каждый отчет", – говорится в заявлении военно-морского флота США.

Вместо того, чтобы игнорировать и отбрасывать данные, собранные во время наблюдений за НЛО и другими "необъяснимыми воздушными явлениями", как их официально называет Пентагон, наблюдения будут тщательнее изучаться персоналом.

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Впрочем, ВМС США пока не подтверждают существование "внеземных существ". Это просто дает возможность военным проверить случай по формальному протоколу.

В 2017 году New York Times сообщила о программе Пентагона на 22 миллиона долларов под названием Advanced Aerospace Threat Identification Program, которая предположительно была посвящена расследованию случаев появления НЛО. Возможно, будущие руководящие принципы военно-морского флота могут быть следствием и результатом этой программы.

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Напомним, что ранее пилоты в воздухе столкнулись с необъяснимым явлением. Также ученые впервые обнаружили искусственные внеземные сигналы, полагая что внеземной разум идет на контакт.

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