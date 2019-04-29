Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Шутки кончились: военным запретят смеяться над НЛО

Военным уже не до шуток – появление НЛО в небе значительно участилось

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:37
Наблюдения за НЛО будут тщательнее изучаться Пентагоном
Наблюдения за НЛО будут тщательнее изучаться Пентагоном
Фото: Pixabay

В США для военных разрабатывают новый план реагирования на сообщения о появлении НЛО и прочих встречах с неопознанными летающими объектами. Если раньше в военно-морских силах никто всерьез не относился к НЛО, называя это разыгравшимся воображением, то вскоре все кардинально изменится, сообщает CNN.

Американские военные уже перестали скептически смотреть на подобные вещи. Новые правила обяжут пилотов и моряков серьезно относиться к любым заявлениям о неопознанных летающих объектах, а также дополнительно получат инструкции того, как докладывать и анализировать подобные "встречи". Военным уже не до шуток – появление НЛО в небе участилось и закрывать глаза на такие вещи просто нельзя.

Читайте также
Над США пролетел ослепительный огненный шар: видео

"В последние годы поступил ряд сообщений о том, что неопознанные самолеты приближались на различные контролируемые военными полигоны и нарушали чужое воздушное пространство. Из соображений безопасности ВМС и ВВС США принимает эти доклады очень серьезно и расследует каждый отчет", – говорится в заявлении военно-морского флота США.

Вместо того, чтобы игнорировать и отбрасывать данные, собранные во время наблюдений за НЛО и другими "необъяснимыми воздушными явлениями", как их официально называет Пентагон, наблюдения будут тщательнее изучаться персоналом.

Читайте также
Жуткий НЛО: странные огни в небе напугали очевидцев

Впрочем, ВМС США пока не подтверждают существование "внеземных существ". Это просто дает возможность военным проверить случай по формальному протоколу.

В 2017 году New York Times сообщила о программе Пентагона на 22 миллиона долларов под названием Advanced Aerospace Threat Identification Program, которая предположительно была посвящена расследованию случаев появления НЛО. Возможно, будущие руководящие принципы военно-морского флота могут быть следствием и результатом этой программы.

Смотрите также в сюжете о том, как полицейские в Ирландии гонялись за НЛО:

Напомним, что ранее пилоты в воздухе столкнулись с необъяснимым явлением. Также ученые впервые обнаружили искусственные внеземные сигналы, полагая что внеземной разум идет на контакт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Над США пролетел ослепительный огненный шар: видео Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление Жуткий НЛО: странные огни в небе напугали очевидцев Очевидцы сняли в небе загадочный объект: военные США сбиты с толку
нло паранормальное явление неопознанные
Источник: CNN
Реклама

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
Певица Согдиана вышла замуж в третий раз
Певица Согдиана вышла замуж в третий раз
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Популярные статьи

Вчера, 18:24Fun

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

Вчера, 09:41Fun

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Вчера, 09:39Fun

С Пасхой 2019: короткие поздравления в стихах

Вчера, 09:37Fun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Вчера, 09:35Fun

Пасха 2019: поздравления и лучшие картинки

Вчера, 08:37Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам нужно успокоить агрессию, а Овнам – заняться тем, что приносит удовольствие

Вчера, 04:14Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

27 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

27 апреляFun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

27 апреляFun

Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит

27 апреляFun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

27 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждет финансовый успех, а Близнецы почувствуют удовольствие от жизни

26 апреляПсихология

Гороскоп на май 2019 для знака Козерог: наступает время приятных перемен в личной жизни

26 апреляFun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

26 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Новости партнеров

От чего спасет хурма
От чего спасет хурма
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Рудковская похвасталась королевской виллой на Мальдивах
Рудковская похвасталась королевской виллой на Мальдивах
Дочь Меладзе о тех, кто приезжает в универ на элитных авто
Дочь Меладзе о тех, кто приезжает в универ на элитных авто
Мария Кончаловская рассказала, как избавилась от лишнего веса
Мария Кончаловская рассказала, как избавилась от лишнего веса
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой