Скандальная игра GTA V побила мировой рекорд

За всю историю такого результата достигали лишь Minecraft и Tetris

Игра продалась в количестве 100 млн. экземпляров. Фото: Nerdist

Самая скандальная видеоигра Grand Theft Auto V за авторством Rockstar Games, продолжает ставить рекорды. После встречи разработчиков и издателя с инвесторами глава Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил о том, что продажи игры превысили рекордную отметку в 100 млн экземпляров.

Такие продажи — это выдающийся результат для игры в жанре action. За всю историю такого результата достигали лишь Minecraft и Tetris.

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Подобных цифр удалось добиться благодаря режиму Grand Theft Auto Online, который превзошел все ожидания компании и продолжает приносить доход Rockstar Games. Поэтому для мультиплеерного режима компания продолжает выпускать обновления.

Что касается вестерна Red Dead Redemption 2, то меньше, чем за 2 недели после релиза он разошелся тиражом в 17 млн экземпляров. Примечательно, что за первые 8 дней продаж игру купило больше людей, чем первую часть RDR за все время ее существования, т.е. за 8 лет.

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Напомним, что ранее глава Rockstar подтвердил разработку Grand Theft Auto VI. Также летом хакеры рассекретили дату выхода Grand Theft Auto VI. Игроки в онлайн-режиме GTA V заметили объявление о дате выхода GTA VI, которое в итоге оказалось фейком.