Сколько оперативной памяти нужно для Windows 10: найден предел

Windows 10 способна работать на компьютере, который слабее рекомендуемого в пять раз

Энтузиасты порой настолько заинтересованы выжимать "все соки" из компьютеров, что открывают для себя новые горизонты, а пользователи получают от этих открытий полезные навыки. Недавно один эксперимент с компьютером сделал почти невозможное. Как вы думаете, какой минимум оперативной памяти нужен для запуска Windows 10? Последние тесты такого рода доказали, что теоретически "десятка" способна работать на объеме ОЗУ, который в пять раз ниже заявленного Microsoft.

В спецификациях к Windows 10 указано, что минимальная конфигурация, при которой операционная система способна работать (загружаться и запускать программы), оказывается достаточно скромной по сегодняшним меркам. Для запуска "десятки" необходим X86 совместимый процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти (2 ГБ для 64-битной версии). Стоит отметить, что подобные системные требования просит Windows Vista, вышедшая 13 лет назад.

Tom's Hardware сообщает, что пользователь Twitter @0xN0ri, который является энтузиастом встраиваемых систем, проделал бесполезный, но довольно забавный эксперимент. Он смог лично убедиться, на каком нижнем пределе объема ОЗУ способна запуститься Windows 10.

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Для эксперимента энтузиаст использовал самую нетребовательную 32-битную версию Windows 10 1909 на виртуальной машине Oracle VirtualBox под Arch Linux на настольном ПК Dell Inspiron 3670. Затем автор "исследования" постепенно снижал объем ОЗУ, выделенной для вирутальной машины, чтобы узнать нижний предел для загрузки рабочего стола операционной системы.

Первая попытка была совершена при 512 МБ оперативной памяти, что выше, чем то, что уже было достигнуто в реальных условиях на реальной машине с процессором Via C7, работающим на частоте 400 МГц (намного ниже минимального требования 1 ГГц) и жалкими 448 МБ ОЗУ (технически 512 МБ, а 64 МБ было зарезервировано системой для интегрированной графики).

Вторая попытка состояла в том, чтобы уменьшить максимально выделенную память до 256 МБ ОЗУ – "десятка" загрузилось без проблем. При 192 МБ Windows 10 смогла с трудом загрузить рабочий стол, а уже при 140 МБ интерфейс отказался выводиться на экран. Снижение этого значения до 128 МБ привело к "синему экрану смерти" (BSOD).

Напомним, что ранее мы показывали, сколько способен "съесть" памяти браузер Chrome при открытии 6 тысяч вкладок. Также недавно сотрудник Microsoft объяснил причину ухудшения качества Windows 10.

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