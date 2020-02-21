Сколько памяти нужно компьютеру в 2020 году: советы экспертов

YouTube-канал Testing Games на видеоиграх показал, сколько памяти нужно современному компьютеру

С каждым годом требования к ресурсам компьютера неумолимо растут, все как по известному закону Мура. Особенно современные игры и программы стали требовательны к памяти, а именно к ее объему. Сколько нужно оперативной памяти (ОЗУ) компьютеру в 2020 году, чтобы комфортно себя чувствовать в видеоиграх? На этот вопрос ответил YouTube-канал Testing Games.

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Блогеры провели тесты с разным объемом ОЗУ в таких популярных видеоиграх, как Forza Horizon 4, Battlefield 5, Assassin's Creed Odyssey, PUBG и Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики. В опубликованном видео они наглядно продемонстрировали изменение итоговой картинки в зависимости от объема оперативной памяти.

Для тестирования была использована самая мощная сборка на 2020 год: процессор Intel i9 9900K с частотой 3,6 ГГц, видеокарта Nvidia GeForce RTX 2080 8GB и другие комплектующие, но менялся только объем ОЗУ. Все игры были запущены на настройках "Ультра" с разрешением 1440p.

Согласно результатам эксперимента, объем оперативной памяти в 16 гигабайт является достаточным для современных требовательных игр, так как при использовании 32 гигабайт производительность не повышается – такой объем будет лишней тратой денег. В общем, 16 ГБ ОЗУ в 2020 году хватит на все.

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Напомним, что ранее эксперты рассказывали, сколько нужно мегапикселей смартфону. Также специалистами была озвучена самая недооцененная функция любого смартфона в 2020 году.

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