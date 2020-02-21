Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сколько памяти нужно компьютеру в 2020 году: советы экспертов

YouTube-канал Testing Games на видеоиграх показал, сколько памяти нужно современному компьютеру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42

С каждым годом требования к ресурсам компьютера неумолимо растут, все как по известному закону Мура. Особенно современные игры и программы стали требовательны к памяти, а именно к ее объему. Сколько нужно оперативной памяти (ОЗУ) компьютеру в 2020 году, чтобы комфортно себя чувствовать в видеоиграх? На этот вопрос ответил YouTube-канал Testing Games.

Читайте также:
Найден способ получить лицензию Windows 10 бесплатно

Блогеры провели тесты с разным объемом ОЗУ в таких популярных видеоиграх, как Forza Horizon 4, Battlefield 5, Assassin's Creed Odyssey, PUBG и Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики. В опубликованном видео они наглядно продемонстрировали изменение итоговой картинки в зависимости от объема оперативной памяти.

Для тестирования была использована самая мощная сборка на 2020 год: процессор Intel i9 9900K с частотой 3,6 ГГц, видеокарта Nvidia GeForce RTX 2080 8GB и другие комплектующие, но менялся только объем ОЗУ. Все игры были запущены на настройках "Ультра" с разрешением 1440p.

Согласно результатам эксперимента, объем оперативной памяти в 16 гигабайт является достаточным для современных требовательных игр, так как при использовании 32 гигабайт производительность не повышается – такой объем будет лишней тратой денег. В общем, 16 ГБ ОЗУ в 2020 году хватит на все.

Смотрите также в сюжете о том, как Украинцы массово слепнут из-за компьютеров и смартфонов:

Напомним, что ранее эксперты рассказывали, сколько нужно мегапикселей смартфону. Также специалистами была озвучена самая недооцененная функция любого смартфона в 2020 году.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Игровая индустрия заработала на коронавирусе Rockstar выпустит новую Grand Theft Auto в марте 2020 года Google Stadia появится на 18 смартфонах Android Microsoft готова озвучить цену Xbox Series X
память компьютер игры советы видеоигры компьютерные игры оперативная память
Источник: CyberSport
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Вчера, 19:56Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 17:31Стиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Вчера, 16:57Fun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Вчера, 09:00Food

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

19 февраляFun

19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 февраляTravel

Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

19 февраляPR

Аналоги дорогих духов: тайна формулы раскрыта, какая их адекватная цена – 100 или 500 грн?

19 февраляTravel

Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

19 февраляFun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

19 февраляFood

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляEvents

Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака: день позитивного настроения

18 февраляСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

18 февраляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Новости партнеров

Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
7 мест, где не следует использовать парфюм
7 мест, где не следует использовать парфюм
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Собчак ужаснула сеть
Собчак ужаснула сеть "истинным лицом" (видео)
Сеть
Сеть "разорвал" сборник фактов о Валерии и Константине Меладзе
Как Елена Кравец из
Как Елена Кравец из "Квартала 95" выглядела до популярности
Девушка Леднева выложила фото с отдыха
Девушка Леднева выложила фото с отдыха
Немецкий медик назвал пять самых полезных продуктов в мире
Немецкий медик назвал пять самых полезных продуктов в мире