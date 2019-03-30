Сколько памяти нужно смартфону: исследование

Сколько памяти ОЗУ действительно необходимо современному смартфону в 2019 году

4 ГБ оперативной памяти в 2019 - это необходимый минимум Фото: Pixabay

Первые Android-смартфоны по современным меркам были достаточно слабыми мобильными устройствами. На заре существования этой мобильной платформы в 2009 году 128-256 МБ оперативной памяти хватало, но к концу 2010 года 512 МБ уже было откровенно впритык. За последующие годы объем оперативной памяти в Android-смартфонах вырос до внушительных 12 ГБ – не в каждом компьютере посетителя сайта "Сегодня" сколько есть. Но есть ли смысл в таком объеме?

Эксперты из ресурса Android Authority решили проверить, сколько оперативной памяти действительно необходимо современному смартфону в 2019 году? Они провели собственное тестирование и пришли к определенным выводам. "В Android есть своп раздел zRAM, который располагается во встроенной памяти и способен облегчить жизнь оперативной памяти. При ОЗУ операционная система использует ресурсы zRAM", – объясняют в Android Authority.

Для начала давайте посмотрим, сколько памяти расходуют популярные мобильные приложения, чтобы понять, какой объем оперативной памяти оптимален для смартфонов в 2019 году.

YouTube, WhatsApp, VLC и другие "легкие" приложения занимают в оперативной памяти от 100 до 300 МБ. Простые аркадные игры и Twitter расходуют от 300 до 400 МБ памяти. Instagram, Google Maps, Google Photos тратят от 400 до 700 МБ из-за необходимости размещать в оперативной памяти много ресурсоемких данных, причем в случае с Instagram это различный медиа-контент. По этой же причине Twitter "ест" 400 МБ.

Браузер Chrome с 3 открытыми вкладками отнимает 900 МБ, как и нетребовательные трехмерные видеоигры вроде Asphalt 9. Самая требовательная к ресурсам смартфона PUBG Mobile занимает в ОЗУ 1200 МБ, что не очень превышает показатели Chrome.

Следует вывод, что для комфортного использования смартфона необходимо иметь минимум4 ГБ оперативной памяти , с учетом того, что сама система также расходует около 2 ГБ памяти. В этом случае можно держать в памяти одну требовательную игру (PUBG, например), и пару приложений вроде Twitter и WhatsApp. При открытии большего количества приложений они уйдут в своп раздел, и потребуют несколько секунд на повторную загрузку. Причем в топовых смартфонах выгрузка приложений из zRAM будет почти незаметна из-за дорогой и быстрой памяти.

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6 ГБ оперативной памяти будет, что называется "с головой" – этого объема предостаточно, чтобы держать открытыми десяток приложений и игр одновременно, при этом смартфон будет "летать". Такой объем ОЗУ Android Authority называет рекомендуемым в 2019 году. Т.е. если у вас будет выбор между 4 и 6 ГБ – выбирайте конечно больше, так как практика показывает, что в этом случае переплата за больший объем будет оправдана.

8-12 ГБ оперативной памяти в 2019 году будет с запасом на последующие 1-1,5 года. На практике на повышение производительности такой объем влиять особо не будет, более того, 10-12 ГБ может даже негативно сказаться на времени работы от аккумулятора, если забить ОЗУ несколькими десятками приложений.

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