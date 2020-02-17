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Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Sony не спешит принимать решение об итоговой цене PlayStation 5, себестоимость которой уже составила 450 долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38
Sony может продавать PlayStation 5 себе в убыток
Sony может продавать PlayStation 5 себе в убыток
Фото: Akket

Анонс PlayStation 5 уже не за горами – Sony даже запустила официальный сайт игровой приставки. Одним из важнейших вопросов относительной новой игровой системы, помимо внешнего вида, является ее цена. В конце прошлого года аналитики утверждали, что рыночная стоимость PlayStation 5 будет не дороже смартфона на момент старта продаж. Но на днях появилась информация, что консоль к концу 2020 года подорожает из-за высокой себестоимости.

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Как выяснил Bloomberg, себестоимость PlayStation 5 составила 450 долларов из-за дорогих запчастей, включая сверхбыстрый SSD диск от Samsung, являющийся ее главным козырем. Sony опасается, что окончательная цена новой консоли отпугнет покупателей, ведь она может перевалить за 500 долларов. Это ставит компанию перед тяжелым выбором: продавать PS5 в убыток или уступить конкуренту – Microsoft тоже готовит новый Xbox Series X, но его ценник пока засекречен.

Презентация PlayStation 5 прошла в январе без технической информации и без демонстрации прототипа – показали лишь логотип PS5. В феврале компания уже должна определяться с ценой, а затем запускать производство. Источники в Bloomberg сообщают, что Sony заняла выжидательную позицию, поскольку боится, что стоимость игровой приставки от Microsoft будет более низкой, чем переманит игроков к себе.

Любительский рендер PlayStation 5
Любительский рендер PlayStation 5
Фото: TechSpot

История уже знает плохой пример, когда Sony едва не проиграла битву консолей, когда выпустила PlayStation 3 по цене в 599 долларов, чем отпугнула игроков: Xbox 360 стоил гораздо дешевле – 399 долларов, а более дешевая версия Core – 299 долларов. Подобная история случилась ровно наоборот с Xbox One, который на момент старта продаж в 2013 году стоил дороже PlayStation 4 – 499 долларов против 399 долларов.

Как отмечает аналитик Macquarie Capital Дамиан Тхонг Sony придется пойти на определенные уступки, чтобы угодить игровой аудитории. "Потребители будут сравнивать свои ожидания на основе PS4 Pro и PS4. Если цены у Sony вырастут, вероятно, придется искать баланс, чтобы компенсировать более высокую стоимость комплектующих и не уронить спрос", – прокомментировал Дамиан Тхонг.

Секрет скорости PS5 – в сверхскоростном SSD
Секрет скорости PS5 – в сверхскоростном SSD
Фото: Gameguru

По сведениям Bloomberg, самая большая проблема Sony — поставки флэш-памяти DRAM и NAND. На рынке смартфонов спрос на них сейчас огромный — соответственно, цены тоже. К тому же, Samsung Electronics недавно анонсировала свою линейку Galaxy S20, в которых установлена новейшая оперативная память LPDDR 5, основу технологии которой будет использовать PS5.

Компании, занимающиеся видеоиграми, часто продают технику с минимальными наценками, иногда себе в убыток. Однако прибыль получают за реализацию игр и подписочных-сервисов. Вероятно, Sony будет учитывать этот фактор, принимая окончательное решение о цене PlayStation 5.

Напомним, что ранее Sony показала геймпад для PlayStation 5. Также ранее была раскрыта тайна картриджей для PlayStation 5.

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Источники: Bloomberg , Medialeaks
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