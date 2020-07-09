Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Скрытая угроза: эксперты определили самые опасные Wi-Fi роутеры

Сегодня, 08:44

По мнению исследователей по безопасности, на рынке не существует идеального Wi-Fi роутера с надежной защитой от взлома

Как вы думаете, ваш домашний Wi-Fi роутер безопасен? Согласно новому отчету Немецкого института связи Фраунгофера, было установлено, что многие популярные беспроводные маршрутизаторы для дома подвержены сотням известных уязвимостей, причем более трети даже не получили обновления в прошлом году.

В исследовании приняли участие 127 домашних маршрутизаторов от семи популярных брендов: AsusTek Computer Inc., Netgear Inc., D-Link Corp., Linksys, TP-Link Technologies Co. Ltd., Zyxel. Communications Corp. и AVM Computersysteme Vertriebs GmbH. Институт сравнил самые последние версии микропрограмм для каждого маршрутизатора с известными уязвимостями и обнаружил, что ни одна из них не была безупречна.

Смотрите также в сюжете о том, как обезопасить свой компьютер от хакеров:

Из 127 Wi-Fi роутеров 46 не получили ни одного обновления безопасности за последний год, а 22 не получили ни одного за последние два года. Худший случай показал 1969 дней (более пяти лет) без исправлений безопасности. Asus, AVM и Netgear вышли на первое место – все их устройства были обновлены в течение последних полутора лет, а D-Link, Linksys, TP-Link и Zyxel немного отстают.

Несмотря на то, что около 90% маршрутизаторов используют в качестве операционной системы надежный Linux, большинство из них все еще используют устаревшую версию ядра 2.6 (или более раннюю), которая в последний раз обновлялась в феврале 2011 года. Это приводит к большому количеству дыр в безопасности, влияющих на эти устройства, и создает повышенный риск взлома подключенных домашних устройств.

Время, которое Wi-Fi роутеры находились без исправлений безопасности
Время, которое Wi-Fi роутеры находились без исправлений безопасности
Фото: TechSpot

Было обнаружено, что у 50 маршрутизаторов встроены жестко привязанные учетные данные для входа в систему – имена пользователей и пароли по умолчанию "вшиты" в устройство. А у 16 ​​Wi-Fi роутеров используются хорошо известные или легко взламываемые учетные данные. Asus оказалась единственной компанией, которая не хранила жестко привязанных учетных данных в своих прошивках.

"Наш анализ показывает, что на текущий момент не существует маршрутизатора без недостатков. На рынке нет поставщика, который отлично справляется со всеми аспектами безопасности", – такой вывод сделали исследователи по безопасности.

Напомним, что ранее мы давали советы по тому, как ускорить домашний Wi-Fi в 2020 году. В то же время мир начал переходить на сверхбыстрый интернет Wi-Fi 6 ГГц.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Instagram обзавелся полезными инструментами: что улучшилось Запуск 4G в метро Киева: мобильный интернет появился еще на восьми станциях YouTube вводит 15-секундные видео для противостояния TikTok Опасный вирус атакует пользователей MacBook: как защититься
интернет безопасность исследование взлом Wi-Fi роутер
Источник: Techadvisor
Реклама

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Ратаковски без стеснения показала, чем ее наградила природа
Ратаковски без стеснения показала, чем ее наградила природа

Популярные статьи

Вчера, 16:58Шоу-бизнес

Ко Дню семьи: ТОП-15 крепких пар украинского шоу-бизнеса

Вчера, 11:28Events

День семьи в Украине-2020: поздравления с праздником 8 июля

Вчера, 10:54Техно

Кассеты возвращаются: древний накопитель поборол флешки и жесткие диски

7 июляСтиль

В total black и трендовых босоножках: стильная Тина Кароль получила государственную награду

7 июляШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк – СМИ

7 июляШоу-бизнес

"Красивая семейная пара": Миша Романова отпраздновала двухлетие сына с Максом Барских

7 июляFun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

7 июляEvents

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июляEvents

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

6 июляFun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

6 июляСтиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляШоу-бизнес

Дженнифер Энистон – о браке с Брэдом Питтом: "Все было неидеально"

6 июляEvents

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

6 июляFun

Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

6 июляШоу-бизнес

Холостяк Максим Михайлюк показал свою избранницу

Новости партнеров

Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Трагедія в родині Віктора Павліка, син зробив зізнання
Донька Юлії Висоцької Маша Кончаловская пішла на поправку?
Донька Юлії Висоцької Маша Кончаловская пішла на поправку?
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
Дівчинка з вродженою мутацією стала легендою і підкорила світ
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Наташа Королева показала свою сестру
Наташа Королева показала свою сестру
Каким был Ф. Меркьюри до всемирной популярности — уникальные фото
Каким был Ф. Меркьюри до всемирной популярности — уникальные фото
Повзрослевшая Женька из "Сватов" впервые показала мужа
Повзрослевшая Женька из "Сватов" впервые показала мужа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять