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Skype научился подглядывать на смартфонах

Пользователи Skype могут показывать по видеосвязи экраны своих мобильных устройств на Android и iOS

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41
Новая функция Skype для всех пользователей появится немного позже
Новая функция Skype для всех пользователей появится немного позже
Фото: Pixabay

Microsoft планирует разрешить пользователям Skype показывать экраны мобильных телефонов во время звонков, как это сейчас реализовано на десктопной версии. Сейчас производитель приступил к тестированию новых приложений Skype для Android и iOS, которые включают функцию общего доступа к экрану. Microsoft предполагает, что пользователи Skype могут использовать нововведение для обмена презентациями PowerPoint, просмотром приложений или для покупок в Интернете с друзьями.

Чтобы оценить новые возможности мобильной версии Skype, вам нужно быть участником программы бета-тестирования Skype Insider – стать участником можно по этому адресу. Сейчас возможность доступна только на Android, а в версию для iOS добавят позднее.

Функция демонстрации экрана Skype находится в бета-тесте для Android и iOS
Функция демонстрации экрана Skype находится в бета-тесте для Android и iOS
Фото: The Verge

Когда Microsoft планирует включить новую опцию для всех пользователей, кто пользуется мобильным Skype, неизвестно. Однако учитывая, что новая функция для группового видеочата из 50 участников находилась в бета-версии менее месяца, есть шансы, что это произойдет очень скоро.

Смотрите также в сюжете о новых схемах интернет-мошенников:

Напомним, что ранее Skype незаметно шпионил за пользователями Android. Также недавно Skype получил "тонну" улучшений от Microsoft.

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Источник: The Verge
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