Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Skype получил "тонну" улучшений от Microsoft

Microsoft выпустила крупное обновление для Skype for Web

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:33
Skype for Web уже несколько лет находится на стадии бета-тестирования
Skype for Web уже несколько лет находится на стадии бета-тестирования
Фото: Digital Trends

Компания Microsoft объявила о выпуске крупного обновления для Skype for Web с тонной "улучшений". Веб-версия мессенджера теперь содержит в себе большое количество новых функций, пришедших вместе со Skype 8.

Опробовать обновленный Skype могут лишь пользователи Windows 10 и macOS 10.12, а также исключительно браузеры Edge и Chrome. Тем, кто предпочитает Firefox, Safari и Opera, Microsoft предлагает пользоваться десктопным приложением. Microsoft не говорит, будет ли добавлена поддержка других браузеров.

Веб-версия Skype теперь по возможностям не уступает десктопной версии
Веб-версия Skype теперь по возможностям не уступает десктопной версии
Фото: Windows Central

Список нововведений Skype for Web:

  • Видеовызовы в формате HD;
  • Запись разговоров позволяет записать особые моменты разговора по Skype со своими близкими или запишите важные встречи с коллегами;
  • Панель уведомлений, которая поможет наверстать упущенное;
  • Поиск по разговорам. Теперь вы можете легко найти сообщения в текущем разговоре, введя слово или фразу, которую вы хотите найти, в поле поиска;
  • Добавлена медиа-галерея чата, которая поможет найти важное изображение, отправленное несколько недель назад.

Стоит отметить, что Skype for Web уже несколько лет находится на стадии бета-тестирования. Свежий апдейт веб-версии Skype может намекать на скорый публичный дебют.

Как интернет-мошенники воруют наши деньги:

Напомним, что ранее Microsoft объявила о прекращении поддержки старой версии Skype. Конкуренты Skype тоже не дремлют. К примеру, на днях в Viber появилась стильная ночная тема.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Google Chrome обнаружена опасная уязвимость В Viber появилась стильная ночная тема: как включить Свежее обновление Windows 10 тормозит работу компьютеров Facebook Messenger получил стильную ночную тему: как включить
интернет microsoft chrome skype firefox windows мессенджер EDGE macOS safari
Источник: Windows Central
Реклама

Новости партнеров

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019
MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019
Малыш уснул, но рядом была собака
Малыш уснул, но рядом была собака
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Кто он: самый женственный знак Зодиака

Популярные статьи

Вчера, 17:09Fun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Вчера, 14:54Fun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Вчера, 12:00Food

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 11:44Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 11:44Афиша

"Получить от Путина запрет на въезд в Россию – это честь": эксклюзивное интервью с Бернаром-Анри Леви

Вчера, 10:38Техно

Sony разрешила запускать игры PlayStation 4 на iOS

Вчера, 10:11Fun

У женщины неожиданно вдвое увеличился нос: фото

Вчера, 09:39Техно

В Google Chrome обнаружена опасная уязвимость

Вчера, 08:33Fun

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

7 мартаFun

Поздравления с наступающим 8 Марта

7 мартаШоу-бизнес

Вячеслав Узелков рассказал всю правду о разводе с Мариной Боржемской-Узелковой

7 мартаТехно

Meizu представила дешевого "убийцу" Xiaomi Redmi 7

7 мартаFun

Голодная свадьба экономных молодоженов повергла свидетельницу в шок

7 мартаWellness

Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

7 мартаFun

Украл у соседей: кот-клептоман принес хозяйке пачку денег

6 мартаСтиль

Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос

Новости партнеров

Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Когда стоит крестить новорожденного ребенка
Быстрые пирожки за 30 минут
Быстрые пирожки за 30 минут
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Ці нестандартні пари змусять тебе повірити в любов
Як змінилися знаменитості за роки: кумедні фотопорівняння
Як змінилися знаменитості за роки: кумедні фотопорівняння
Алла Пугачева призналась, что серьезно больна
Алла Пугачева призналась, что серьезно больна