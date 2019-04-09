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Skype превзошел мессенджер от Apple новой функцией

Улучшение групповых звонов в Skype позволило обогнать Apple по количеству участников

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:22
Skype внезапно оказался лучше FaceTime от Apple
Skype внезапно оказался лучше FaceTime от Apple
Фото: Freestockimages

Microsoft продолжает вносить полезные улучшения для своего мессенджера Skype. Бета-версия приложения получила крайне полезное нововведение, в котором были расширены лимиты на конференцсвязь. Отныне количество участников при групповых звонках может составлять до 50 человек, тогда как раньше это число было ограничено 25 пользователями, сообщает официальный блог компании.

Подобное улучшение сделало Skype лидером по количеству участников одновременной беседы по видеосвязи. К примеру, у FaceTime от Apple доступны максимум 32 участника.

В групповых звонках могут участвовать до 50 человек
В групповых звонках могут участвовать до 50 человек
Фото: 3dnews

Конечно, такое улучшение повлияло на работу самого мессенджера. Для стабильной работы Microsoft немного обновила групповые уведомления – теперь при массовом вызове можно указать, кому из участников разговора звонить, а кому — нет. Участники беседы получат системное уведомление, а не прямой звонок. Впрочем, если в видеочате 25 человек или меньше, то организатор по-прежнему может звонить всем им одновременно.

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Skype от Microsoft работал крайне плохо на протяжении всего марта. Сначала возникли проблемы с веб-версией Skype, которая не хотела работать в браузерах Firefox и Safari. В конце прошлого месяца крупный сбой в работе Skype, из-за этого почти половина пользователей не могла получить сообщения, чуть меньше — не могли авторизоваться. Также сообщалось о сбоях в звонках.

Как уверяет софтверный гигант, с выходом нового обновления проблем у Skype станет меньше. Как обычно, для развертывания обновления потребуется несколько дней, возможно даже недель.

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Напомним, что ранее Skype незаметно шпионил за пользователями Android. Также напомним, что летом в Skype появилась полезная функция, которую ждали 15 лет.

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