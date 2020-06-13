Слабая и гигантская: PlayStation 5 раскритиковали за огромный размер
Xbox Series X оказалась меньше по размеру, но превосходящей PlayStation 5 по мощности
Представленная на этой неделе игровая приставка Sony PlayStation 5 получила неоднозначные отзывы в интернет-сообществе. В частности, ее высмеяли за откровенный и вызывающий дизайн в мемах. Однако это был смелый ход со стороны Sony, которая попыталась пойти по стопам Apple, чтобы привлечь массовую аудиторию внешним видом – по мнению молодежи, PS5 выглядит куда симпатичнее кубического и консервативного Xbox Series X.
В то же время эксперты игровой индустрии все же нашли серьезные конструктивные огрехи. В частности, PlayStation 5 удивила ветерана Xbox Альберта Пенелло, покинувшего Microsoft в 2018 году после 18 лет работы. Своими впечатлениями бывший директор по маркетингу игрового подразделения корпорации поделился у себя на странице в Twitter.
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По мнению Пенелло, он и представить себе не мог, что в игровой индустрии настанет тот день, когда PlayStation окажется больше по размеру, чем Xbox, но при этом гораздо уступающий американской приставке по мощности.
"Мы оказались в мире, где есть консоль PlayStation с меньшей производительностью центрального и графического процессоров и меньшим объемом внутреннего накопителя, чем у Xbox, но при этом превосходящая Xbox по размеру. Это не фанбойский твит. Просто лет 20 назад я бы подумал, что такое невозможно", – написал он.
Если сравнить размеры корпусов игровых приставок, то можно заметить, насколько PlayStation 5 получилась большой по высоте по сравнению со всеми игровыми приставками, вышедшими за последние 15 лет.
На сообщение Пенелло отреагировал нынешний программный директор Xbox Live Ларри Хриб. Он направил бывшему коллеге гифку с приветствием. Запись Пенелло спровоцировала перепалку в комментариях. Некоторые пользователи поспешили назвать дизайн Xbox Series X "скучным", а PS5 – "футуристичным".
Аргументы представителя Xbox сразу же парировали тем, что мощность решает не всегда. Так, например, один из игроков указал на самый последний пример: Xbox One X была мощнее PS4 Pro, но победителем вышла все равно Sony, делающая ставку на дорогие эксклюзивные проекты.
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Однако Пенелло попросил не воспринимать его мнение всерьез и не считать высказывание как прогноз победы Xbox Series X в следующем поколении. В то же время напомнил, что Xbox One X вышла сильно позже базовой модели и была дороже PS4 Pro на 100 долларов. На старте же поколения в 2013 году Microsoft проигрывала и по цене, и по начинке сразу.
Напомним, что ранее Sony раскрыла цену PlayStation 5 и предупредила, что приставка дешевой не будет. В то же время Sony озвучила дату начала продаж PlayStaton 5.
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