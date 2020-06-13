Слабая и гигантская: PlayStation 5 раскритиковали за огромный размер

Xbox Series X оказалась меньше по размеру, но превосходящей PlayStation 5 по мощности

Представленная на этой неделе игровая приставка Sony PlayStation 5 получила неоднозначные отзывы в интернет-сообществе. В частности, ее высмеяли за откровенный и вызывающий дизайн в мемах. Однако это был смелый ход со стороны Sony, которая попыталась пойти по стопам Apple, чтобы привлечь массовую аудиторию внешним видом – по мнению молодежи, PS5 выглядит куда симпатичнее кубического и консервативного Xbox Series X.

В то же время эксперты игровой индустрии все же нашли серьезные конструктивные огрехи. В частности, PlayStation 5 удивила ветерана Xbox Альберта Пенелло, покинувшего Microsoft в 2018 году после 18 лет работы. Своими впечатлениями бывший директор по маркетингу игрового подразделения корпорации поделился у себя на странице в Twitter.

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По мнению Пенелло, он и представить себе не мог, что в игровой индустрии настанет тот день, когда PlayStation окажется больше по размеру, чем Xbox, но при этом гораздо уступающий американской приставке по мощности.

"Мы оказались в мире, где есть консоль PlayStation с меньшей производительностью центрального и графического процессоров и меньшим объемом внутреннего накопителя, чем у Xbox, но при этом превосходящая Xbox по размеру. Это не фанбойский твит. Просто лет 20 назад я бы подумал, что такое невозможно", – написал он.

Если сравнить размеры корпусов игровых приставок, то можно заметить, насколько PlayStation 5 получилась большой по высоте по сравнению со всеми игровыми приставками, вышедшими за последние 15 лет.

Размеры PlayStation 5 с игровыми приставками за последние 15 лет Фото: Gamemag

На сообщение Пенелло отреагировал нынешний программный директор Xbox Live Ларри Хриб. Он направил бывшему коллеге гифку с приветствием. Запись Пенелло спровоцировала перепалку в комментариях. Некоторые пользователи поспешили назвать дизайн Xbox Series X "скучным", а PS5 – "футуристичным".

Аргументы представителя Xbox сразу же парировали тем, что мощность решает не всегда. Так, например, один из игроков указал на самый последний пример: Xbox One X была мощнее PS4 Pro, но победителем вышла все равно Sony, делающая ставку на дорогие эксклюзивные проекты.

Однако Пенелло попросил не воспринимать его мнение всерьез и не считать высказывание как прогноз победы Xbox Series X в следующем поколении. В то же время напомнил, что Xbox One X вышла сильно позже базовой модели и была дороже PS4 Pro на 100 долларов. На старте же поколения в 2013 году Microsoft проигрывала и по цене, и по начинке сразу.

Напомним, что ранее Sony раскрыла цену PlayStation 5 и предупредила, что приставка дешевой не будет. В то же время Sony озвучила дату начала продаж PlayStaton 5.

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