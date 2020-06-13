Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слабая и гигантская: PlayStation 5 раскритиковали за огромный размер

Сегодня, 14:05

Xbox Series X оказалась меньше по размеру, но превосходящей PlayStation 5 по мощности

Представленная на этой неделе игровая приставка Sony PlayStation 5 получила неоднозначные отзывы в интернет-сообществе. В частности, ее высмеяли за откровенный и вызывающий дизайн в мемах. Однако это был смелый ход со стороны Sony, которая попыталась пойти по стопам Apple, чтобы привлечь массовую аудиторию внешним видом – по мнению молодежи, PS5 выглядит куда симпатичнее кубического и консервативного Xbox Series X.

В то же время эксперты игровой индустрии все же нашли серьезные конструктивные огрехи. В частности, PlayStation 5 удивила ветерана Xbox Альберта Пенелло, покинувшего Microsoft в 2018 году после 18 лет работы. Своими впечатлениями бывший директор по маркетингу игрового подразделения корпорации поделился у себя на странице в Twitter.

Смотрите также в сюжете о лучших настольных играх:

По мнению Пенелло, он и представить себе не мог, что в игровой индустрии настанет тот день, когда PlayStation окажется больше по размеру, чем Xbox, но при этом гораздо уступающий американской приставке по мощности.

"Мы оказались в мире, где есть консоль PlayStation с меньшей производительностью центрального и графического процессоров и меньшим объемом внутреннего накопителя, чем у Xbox, но при этом превосходящая Xbox по размеру. Это не фанбойский твит. Просто лет 20 назад я бы подумал, что такое невозможно", – написал он.

Если сравнить размеры корпусов игровых приставок, то можно заметить, насколько PlayStation 5 получилась большой по высоте по сравнению со всеми игровыми приставками, вышедшими за последние 15 лет.

Размеры PlayStation 5 с игровыми приставками за последние 15 лет
Размеры PlayStation 5 с игровыми приставками за последние 15 лет
Фото: Gamemag

На сообщение Пенелло отреагировал нынешний программный директор Xbox Live Ларри Хриб. Он направил бывшему коллеге гифку с приветствием. Запись Пенелло спровоцировала перепалку в комментариях. Некоторые пользователи поспешили назвать дизайн Xbox Series X "скучным", а PS5 – "футуристичным".

Аргументы представителя Xbox сразу же парировали тем, что мощность решает не всегда. Так, например, один из игроков указал на самый последний пример: Xbox One X была мощнее PS4 Pro, но победителем вышла все равно Sony, делающая ставку на дорогие эксклюзивные проекты.

Читайте также:
Неадекватно дорого: озвучена цена PlayStation 5

Однако Пенелло попросил не воспринимать его мнение всерьез и не считать высказывание как прогноз победы Xbox Series X в следующем поколении. В то же время напомнил, что Xbox One X вышла сильно позже базовой модели и была дороже PS4 Pro на 100 долларов. На старте же поколения в 2013 году Microsoft проигрывала и по цене, и по начинке сразу.

Напомним, что ранее Sony раскрыла цену PlayStation 5 и предупредила, что приставка дешевой не будет. В то же время Sony озвучила дату начала продаж PlayStaton 5.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Amazon случайно раскрыл цену PlayStation 5 Grand Theft Auto V отключили из-за расизма и протестов Бросает вызов нервам: на Android появилась самая сложная игра Убийца Counter-Strike шутер Valorant доступен в Украине
игры sony игровая приставка Sony Playstation PlayStation 5 Xbox Series X
Источник: Gamemag
Реклама

Новости партнеров

Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
У Росії вперше офіційно озвучили страшний діагноз Заворотнюк
У Росії вперше офіційно озвучили страшний діагноз Заворотнюк
Оля Полякова рассказала об отношениях с супругом
Оля Полякова рассказала об отношениях с супругом
Ольга Фреймут оголосила, що покидає телебачення
Ольга Фреймут оголосила, що покидає телебачення

Популярные статьи

Сегодня, 12:20Food

Как правильно заморозить укроп на зиму: три простых способа

Вчера, 16:20Fun

12 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 12:49Travel

Розовое озеро в Украине: где находится и лечебные свойства

Вчера, 10:15Food

Малосольные огурцы: как приготовить хрустящую закуску на зиму

Вчера, 09:02Food

Как заморозить клубнику на зиму: три проверенных способа

Вчера, 05:55Fun

"Открыл для себя новый мир": на видео показали забавную реакцию кота на мороженое

11 июняTravel

Бюджетный отпуск на Черном море: семейный отдых в Каролино-Бугазе

11 июняШоу-бизнес

В 50 лучше, чем в 20: звезды, которые с возрастом стали красивее

11 июняFood

Как приготовить оладьи из кабачков: ТОП-5 летних рецептов

11 июняFun

11 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 июняСпецпроект

Какая колбаса лучше: согласно ГОСТу, ДСТУ или ТУ?

11 июняFood

Как приготовить домашний лимонад: три простых рецепта

11 июняFun

Схватка 18-летнего парня и огромной акулы попала на видео

10 июняTravel

Бакота: чем известна, что посмотреть и как доехать

10 июняШоу-бизнес

Беременная вторым ребенком TARABAROVA купила дом под Киевом: первые фото

10 июняTravel

Где вкусно поесть в Одессе: выбор редакции

Новости партнеров

19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
Забудьте про кетчуп і майонез - 3 секретних соуси від шеф-кухарів
Забудьте про кетчуп і майонез - 3 секретних соуси від шеф-кухарів
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Що сталося з особою колись найкрасивішої жінки світу Айшварії Рай
Рідкісні фото зірок
Рідкісні фото зірок "до" і "після" молодості
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Виновный в смертельной аварии Ефремов пытался покончить с собой?
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ученые определили потенциально невосприимчивых к КОВИДу людей
Ученые определили потенциально невосприимчивых к КОВИДу людей
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять