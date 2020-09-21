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Слабее Android: iPhone 12 разочаровал медленным процессором

Сегодня, 07:40

Флагман линейки Apple 2020 года iPhone 12 Pro Max показывает слабую мощность процессора

Каждая модель в линейке iPhone демонстрировала выдающиеси показатели производительности. Особенно впечатляют своей скоростью работы последние модели iPhone XS и iPhone 11, которые на момент старта оставили конкурентов на Android далеко позади. Однако, новинка 2020 года – iPhone 12 не сможет впечатлить своей скоростью.

В этом году Apple представит модельный ряд iPhone 12, который базируется на чипсете A14 Bionic. Уже сейчас в Сети можно ознакомиться с результатами топового iPhone 12 Pro Max в бенчмарке AnTuTu. Показатели новинки не впечатляют – производительность выросла не так сильно, как все мы ожидали.

Сравнение скорости iPhone 12 Pro Max и iPhone 11 Pro Max в бенчмарке AnTuTu
Сравнение скорости iPhone 12 Pro Max и iPhone 11 Pro Max в бенчмарке AnTuTu
Фото: AnTuTu

Преимущество новинки с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 128 ГБ составляет лишь около 10%, по сравнению с прошлогодним iPhone 11 Pro Max. Более того, iPhone 12 Pro Max набрал меньше баллов, чем топовые смартфоны на Android с процессором Snapdragon 865+.

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По словам инсайдеров, флагман iPhone 12 Pro Max получит 6,7-дюймовый экран OLED Super Retina XDR, который обеспечит самое лучшее изображение. А вот фотокамера будет ограничена 16 Мп, но с возможностью записи в 4K с частотой 240 кадров/с.

Результат производительности Phone 12 Pro Max в бенчмарке AnTuTu i
Результат производительности Phone 12 Pro Max в бенчмарке AnTuTu i
Фото: AnTuTu

Помимо этого, подтверждена однокристальная платформа Apple A14 и защита от внешних воздействий степени IP68. Были также улучшены параметры автономности – iPhone 12 Pro Max работает на 2 часа дольше предшественника.

Напомним, что ранее Apple собиралась покончить с iPhone XR и нашла достойную замену. В то же время iPhone 12 оказался не готов к сентябрьской презентации Apple.

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Источник: ITC
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