Слоны и мамонты скрещивались – ученые

Путешествуя с континента на континент, древние слоны и мамонты разных видов много раз сталкивались друг с другом, скрещивались и давали потомство

Реконструкция геномов ископаемых видов семейства слоновых и анализ ДНК современных слонов позволил построить сложное древо эволюции слоновых. Оказалось, что слоны и мамонты свободно скрещивались.

Слоновые (Elephantidae) были когда-то одним из самых распространенных семейств крупных млекопитающих, хотя сейчас от них осталось только три вида, два африканских (африканский и лесной) и индийские слоны. Чтобы установить их происхождение и построить филогенетическое древо слоновых, ученые секвенировали геном трех представителей современных слоновых разных видов и частично восстановили геном еще 11 вымерших слонов и мамонтов и двух мастодонтов и сравнили.

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Генетический анализ показал, что ископаемые слоновые часто скрещивались между собой; так, скрещивались мамонты и предки современных слонов. Прямобивневые лесные слоны, жившие в Европе 781—50 тыс. лет назад, появились в результате скрещивания трех видов, родственных предкам современных африканских слонов, шерстистых мамонтов и современных лесных слонов.

Общие черты, говорящие о родстве, нашлись в геноме североамериканского шерстистого мамонта и мамонта Колумба (самого крупного из когда-либо живших слоновых). А вот пути предков современных лесных слонов и слонов из африканской саванны разошлись очень давно. Популяции лесных и африканских слонов почти полмиллиона лет существовали обособленно, поэтому в геномах современных представителей этих видов накопилось очень много различий.

Африканский лесной слон

Путешествуя с континента на континент, древние слоны и мамонты разных видов много раз сталкивались друг с другом, скрещивались и давали потомство. Миграция и межвидовое скрещивание стало первым важным фактором эволюции слоновых; вторым была, наоборот, продолжительная генетическая изоляция, заключают ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Историю эволюции важно понимать, чтобы знать, насколько глубоки различия между внешне довольно похожими видами — например, африканскими лесными и саванными слонами. Исследование показало, что эти два вида живут порознь как минимум вдвое дольше, чем существует Homo sapiens; этот факт следует учитывать при планировании мер защиты видов.

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