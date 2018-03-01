Слоны и мамонты скрещивались – ученые

Сегодня, 05:00

Путешествуя с континента на континент, древние слоны и мамонты разных видов много раз сталкивались друг с другом, скрещивались и давали потомство

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Реконструкция геномов ископаемых видов семейства слоновых и анализ ДНК современных слонов позволил построить сложное древо эволюции слоновых. Оказалось, что слоны и мамонты свободно скрещивались.

Слоновые (Elephantidae) были когда-то одним из самых распространенных семейств крупных млекопитающих, хотя сейчас от них осталось только три вида, два африканских (африканский и лесной) и индийские слоны. Чтобы установить их происхождение и построить филогенетическое древо слоновых, ученые секвенировали геном трех представителей современных слоновых разных видов и частично восстановили геном еще 11 вымерших слонов и мамонтов и двух мастодонтов и сравнили.

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Генетический анализ показал, что ископаемые слоновые часто скрещивались между собой; так, скрещивались мамонты и предки современных слонов. Прямобивневые лесные слоны, жившие в Европе 781—50 тыс. лет назад, появились в результате скрещивания трех видов, родственных предкам современных африканских слонов, шерстистых мамонтов и современных лесных слонов.

Общие черты, говорящие о родстве, нашлись в геноме североамериканского шерстистого мамонта и мамонта Колумба (самого крупного из когда-либо живших слоновых). А вот пути предков современных лесных слонов и слонов из африканской саванны разошлись очень давно. Популяции лесных и африканских слонов почти полмиллиона лет существовали обособленно, поэтому в геномах современных представителей этих видов накопилось очень много различий.

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Африканский лесной слон

Путешествуя с континента на континент, древние слоны и мамонты разных видов много раз сталкивались друг с другом, скрещивались и давали потомство. Миграция и межвидовое скрещивание стало первым важным фактором эволюции слоновых; вторым была, наоборот, продолжительная генетическая изоляция, заключают ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Историю эволюции важно понимать, чтобы знать, насколько глубоки различия между внешне довольно похожими видами — например, африканскими лесными и саванными слонами. Исследование показало, что эти два вида живут порознь как минимум вдвое дольше, чем существует Homo sapiens; этот факт следует учитывать при планировании мер защиты видов.

Ранее сообщалось, что во Франции за полмиллиона евро продали скелет мамонта из Сибири.

Также мы писали, что внутри скелета мамонта обнаружена уникальная находка.

Напомним, в Эфиопии слон убил испанского туриста.
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