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Смартфон мечты Samsung получит невероятную особенность

Топовый смартфон Samsung Galaxy Note 10 получит самый выносливый аккумулятор

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Обе модификации Galaxy Note 10 получат экраны Infinity-O
Обе модификации Galaxy Note 10 получат экраны Infinity-O
Фото: Forbes

Топовый смартфон Samsung Galaxy Note 10 анонсируют летом, но информации о его технических характеристиках крайне мало. Смартфоны серии Note обладают отличительной особенностью от модельного ряда S – наличие стилуса. Остальные особенности смартфона были озвучены на днях от инсайдеров.

Выяснилось, что Samsung планирует две модели смартфонов со стилусом: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro. Последняя модель получит очень емкий аккумулятор на 4500 мАч, а также поддержку сетей 5G – именно ради них была интегрирована в смартфоне мощная батарея.

Обе модификации получат экраны Infinity-O, но диагонали будут различаться: 6,66 и 6,75 дюймов у Pro версии. Отличаться устройства будут также количеством моделей камеры. Обе модификации смартфона будут работать процессоре Snapdragon 855 или Exynos 9810 (в зависимости от региона). Есть слухи, что стилус S-Pen получит даже встроенную фотокамеру – на это намекают патенты Samsung.

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Анонс Samsung Galaxy Note 10 (второе название Galaxy X) намечен на средину лета, а старт продаж – август 2019 года.

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Напомним, что ранее рейтинг лучших смартфонов в мире возглавил "китаец". Также есть информация, что у Samsung Galaxy Note 10 удалят все кнопки.

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Источник: Andro-News
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