Смартфон OnePlus 7 получит уникальный цвет корпуса: фото

Китайский производитель выпустит OnePlus 7 в градиентной расцветке

Новинку покажут в июне 2019 года Фото: TechCrunch

Не за горами анонс следующего флагмана компании OnePlus 7. На днях в Сети появились качественные снимки будущего топового смартфона от китайского производителя, на котором видна уникальная градиентная расцветка корпуса в трех вариациях: Black Yellow, Black Purple и Cyan Grey.

Снимок подтверждает ранее полученную инсайдерскую информацию об оснащении OnePlus 7, в которое входит селфи-камера в виде перископа и тройной фотомодуль на тыльной стороне смартфона. Что касается градиентной заливки задней панели, то OnePlus 7 не станет первым смартфоном производителя с подобным цветовым решением, им был OnePlus 6T.

OnePlus 7 в трех расцветках корпуса Фото: ixbt.com

Что касается других характеристик, то ожидается, что OnePlus 7 получит 6,5-дюймовый OLED экран, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ флэш-накопителя. Из дополнительных возможностей отмечается поддержка технологии быстрой зарядки OnePlus WARP Charge, а также защита от пыли и влаги в соответствии с описанием степени IP68. Новинку покажут в июне 2019 года.

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Напомним, что ранее OnePlus 7 лишился главного недостатка смартфонов. Более того, в список лучших смартфонов с надежной защитой от взлома попали модели OnePlus.

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