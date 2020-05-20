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Смартфон OnePlus 8 Pro способен подглядывать сквозь юбки

Камера цветного фильтра OnePlus 8 Pro может видеть сквозь материалы, но компания заявляет, что эта функция будет отключена

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:10

OnePlus 8 Pro обладает некоторыми передовыми технологиями, включая фотохромный сенсор с цветным фильтром – впервые использующийся в смартфоне. Функция камеры была сперва отклонена как бесполезная, но пользователи нашли для нее новое и потенциально нарушающее конфиденциальность использование: способность видеть через определенные материалы, вроде пластика или даже ткани. Чтобы защитить себя от возможных судебных исков, OnePlus заявила, что отключит камеру цветного фильтра со следующим обновлением.

Обладая такими функциями, как обратная зарядка, дисплей 120 Гц и 5G, OnePlus 8 Pro получил множество похвал. Он также оснащен квадрокамерой, которая включает 5-мегапиксельную линзу с цветным фильтром, которая способна видеть инфракрасное излучение, тем самым придавая уникальный вид снимкам. Но пользователи обнаружили, что она также обладает некоторыми недокументированными возможностями в стиле рентгеновского излучения.

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Владельцы вышли на форумы с доказательством способности OnePlus 8 Pro видеть сквозь тонкие или тонированные пластмассы, что позволяет им фотографировать электронику внутри. Более того, фотокамера способна видеть даже сквозь определенную одежду.

Чтобы защитить себя от любых юридических последствий, OnePlus обратилась к китайскому сайту социальных сетей Weibo, чтобы там сделать официальное объявление: "Чтобы устранить влияние на конфиденциальность пользователей, мы решили временно отключить функцию фильтрации с помощью программного обеспечения со следующим обновлением".

Производитель попытается убрать возможность просматривать нижнее белье через юбки при помощи такой мощной фотокамеры. Затем после исправления фильтр вернут обратно без рентгеновского зрения.

Напомним, что ранее у iPhone 11 тоже обнаружили способность к рентгену, но он способен видеть только через пластик. Также ранее Samsung собирался выпустить смартфон со 150-мегапиксельной фотокамерой.

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Источник: TechSpot
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