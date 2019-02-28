Смартфон Samsung с тройной камерой получился дешевле Xiaomi

Южнокорейский производитель анонсировал смартфон Samsung Galaxy M30 по цене в 5600 гривен

Samsung Galaxy M30 производитель оценил в 210 долларов Фото: Android Authority

Несмотря на ориентацию на премиальные устройства, Samsung неожиданно выпустила смартфон для бюджетного сегмента с удивительно низкой ценой, которая удивила даже скептиков. Оснащение Samsung Galaxy M30 получилось настолько удачным по соотношению цены и качества, что его аппаратным характеристикам и стоимости позавидует даже Xiaomi, сообщает Cnews.

Несмотря на то, что аппарат относится к дешевым устройствам, производитель не поскупился на тройную фотокамеру, безрамочный дисплей и каплевидный вырез – за такой современный набор Samsung просит 210 долларов (примерно 5600 гривен), что сопоставимо со многими новыми китайскими аппаратами Xiaomi и Honor среднеценового и бюджетного сегментов.

Samsung Galaxy M30 получил тройную фотокамеру Фото: Android Authority

Galaxy M30 базируется на 8-ядерном процессоре Samsung Exynos 7904 с тактовой частотой 1,8 ГГц на двух ядрах Cortex A73 и 1,6 ГГц на шести ядрах Cortex A53. Встроенная видеокарта Mali-G71 MP2 насчитывает два собственных ядра.

Samsung Galaxy M30 оснащен качественной Super AMOLED матрицей версии Infinity-U. Диагональ экрана при поддержке разрешения Full HD+ (2340х1080 пикселей) составила немалые 6,4 дюйма. Вырез экране занимает 16-мегапиксельная фотокамера для селфи с диафрагмой f/2,0, и прямо над ней располагается сеточка разговорного динамика.

Вместо Infinity-O в Samsung Galaxy M30 используется более доступный тип экрана Infinity-U с каплевидным вырезом под селфи-камеру Фото: Android Authority

Тройной модуль тыльной камеры состоит из сенсоров 13 МП (диафрагма f/1,9), 5 МП (f/2,2, для определения глубины сцены) и 5 МП с широкоугольной оптикой (123 градуса). Рядом находится сканер отпечатков пальцев – Samsung не стала встраивать его непосредственно в дисплей, поскольку это бы отразилось на цене.

Указанная цена в 210 долларов относится к базовой комплектации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Есть модификация подороже: 6 ГБ и 128 ГБ памяти, но по цене 250 долларов. Обе версии смартфона поддерживают установку двух SIM-карт.

Samsung Galaxy M30 получил 16 МП селфи-фотокамеру Фото: Android Authority

Смартфон укомплектован FM-тюнером, слотом под карты microSD, поддержкой сотовых сетей LTE, а также ресиверами GPS и ГЛОНАСС и модулями связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11n. При толщине 8,4 мм смартфон оснащается мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч – подобное встречается крайне редко, например у гигантофона Lenovo Tab V7.

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Заряжается аккумулятор по интерфейсу USB-C, но Samsung не стала жадничать и сохранила 3,5-миллиметровый вход под проводные наушники. В день старта продаж Galaxy M30 будет доступен в темно-синем и черном цветах корпуса. О возможности появления дополнительных оттенков не сообщается.

Главным конкурентом Samsung Galaxy M30 является популярный Xiaomi Redmi Note 7, ставший бестселлером в феврале. В топовой комплектации на рынке Китая смартфон-конкурент стоит те же 210 долларов, и за эти деньги обладает практически идентичными характеристиками, но с двойной камерой и более слабой батареей.

Анонс Galaxy M30 Samsung провела в Индии, и рынок этой страны станет первым, где он появится. Начало продаж назначено на 7 марта – как раз за день до официального старта продаж Galaxy S10.

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