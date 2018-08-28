Смартфоны кишат бактериями хуже общественных туалетов

Новые исследования показали ужасающие результаты о степени загрязненности современных смартфонов

Количество бактерий на смартфонах больше, чем на клавиатуре. Фото: Tata CLiQ

Новые исследования британских ученых из Insurance2go показали ужасающие результаты о степени загрязненности современных смартфонов. На трубках пользователей находится 100 раз больше бактерий, чем под сидением общественных туалетов.

Самым грязным местом на Android-смартфонах оказалась тыльная сторона устройства, особенно у тех моделей, где на ней расположена кнопка разблокировки экрана. У iPhone самым грязным местом оказалась кнопка "Домой".

Самое грязное место у iPhone – кнопка "Домой" WGME

Такое количество грязи связано с тем, что более трети владельцев смартфонов в Великобритании признались, что никогда не чистили свой телефон, и лишь 0,05% владельцев чистили свой смартфон менее одного раза за полгода.

Ученые взяли пробы из iPhone 6, Samsung Galaxy 8 и Google Pixel для проверки уровней аэробных бактерий и плесени. Для всех трех телефонов на экранах были самые высокие уровни бактерий: 100 КОЕ (колониеобразующие единицы) на квадратный сантиметр для Samsung Galaxy, 40 КОЕ для iPhone и 12 КОЕ для Google Pixel.

Самое грязное место у Android-смартфонов – тыльная сторона у сканера отпечатков CNet

Для сравнения на офисной клавиатуре и мышке нашли всего 5 КОЕ и 24 КОЕ на сидении для унитаза общественного туалета – такое же количество обнаружили на бьюти-блендере, в то время как на макияжных щетках нашли всего 0,4 КОЕ, но была обнаружена плесень.

Дерматологи предупреждают, что высокий уровень микробов на наших телефонах могут вызвать серьезные кожные заболевания.

Количество бактерий на разных смартфонах в сравнении с клавиатурой и косметикой Insurance2go Количество бактерий на разных смартфонах в сравнении с клавиатурой и косметикой Insurance2go Количество бактерий на разных смартфонах в сравнении с клавиатурой и косметикой Insurance2go Количество бактерий на разных смартфонах в сравнении с клавиатурой и косметикой Insurance2go Количество бактерий на разных смартфонах в сравнении с клавиатурой и косметикой Insurance2go 1/5

"Наши смартфоны – действительно огромный источник загрязнения. Огромная концентрация микроскопических бактерий на экране вашего телефона, смешанная с макияжем и потом на коже, наряду с теплом от телефона, является питательной средой для размножения бактерий. Это приводит к закупоривания пор и часто является причиной воспалений и угрей", – прокомментировала дерматолог Ширин Лахани из Elite Aesthetics.

Чтобы обезопасить свою кожу от губительного воздействия микробов, ученые рекомендуют пользоваться гарнитурой, а также регулярно протирать экраны смартфонов спиртовыми салфетками, чтобы уничтожить как можно больше болезнетворных бактерий.

Напомним, что ранее в теле человека обнаружен новый орган, а ученые сделали сенсационное открытие о возрасте жизни на Земле,