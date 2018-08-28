Смартфоны кишат бактериями хуже общественных туалетов
Новые исследования показали ужасающие результаты о степени загрязненности современных смартфонов
Новые исследования британских ученых из Insurance2go показали ужасающие результаты о степени загрязненности современных смартфонов. На трубках пользователей находится 100 раз больше бактерий, чем под сидением общественных туалетов.
Самым грязным местом на Android-смартфонах оказалась тыльная сторона устройства, особенно у тех моделей, где на ней расположена кнопка разблокировки экрана. У iPhone самым грязным местом оказалась кнопка "Домой".
Такое количество грязи связано с тем, что более трети владельцев смартфонов в Великобритании признались, что никогда не чистили свой телефон, и лишь 0,05% владельцев чистили свой смартфон менее одного раза за полгода.
Ученые взяли пробы из iPhone 6, Samsung Galaxy 8 и Google Pixel для проверки уровней аэробных бактерий и плесени. Для всех трех телефонов на экранах были самые высокие уровни бактерий: 100 КОЕ (колониеобразующие единицы) на квадратный сантиметр для Samsung Galaxy, 40 КОЕ для iPhone и 12 КОЕ для Google Pixel.
Для сравнения на офисной клавиатуре и мышке нашли всего 5 КОЕ и 24 КОЕ на сидении для унитаза общественного туалета – такое же количество обнаружили на бьюти-блендере, в то время как на макияжных щетках нашли всего 0,4 КОЕ, но была обнаружена плесень.
Дерматологи предупреждают, что высокий уровень микробов на наших телефонах могут вызвать серьезные кожные заболевания.
"Наши смартфоны – действительно огромный источник загрязнения. Огромная концентрация микроскопических бактерий на экране вашего телефона, смешанная с макияжем и потом на коже, наряду с теплом от телефона, является питательной средой для размножения бактерий. Это приводит к закупоривания пор и часто является причиной воспалений и угрей", – прокомментировала дерматолог Ширин Лахани из Elite Aesthetics.
Чтобы обезопасить свою кожу от губительного воздействия микробов, ученые рекомендуют пользоваться гарнитурой, а также регулярно протирать экраны смартфонов спиртовыми салфетками, чтобы уничтожить как можно больше болезнетворных бактерий.
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