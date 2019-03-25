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Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

В быстрой разрядке батарей Android оказались виноваты киберпреступники

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:31
Мошенники размещали невидимые пользователю рекламные видеовставки в бесплатных приложениях
Мошенники размещали невидимые пользователю рекламные видеовставки в бесплатных приложениях
Фото: Pixabay

Мобильная операционная система Android славится своей "прожорливостью" к заряду батареи. Google об этом знает и в каждой прошивке добавляет ряд улучшений, которые позитивно отражаются на автономной работе. На днях BuzzFeed News выявил еще одну проблему, влиявшую на разряд батареи Android-смартфонов – виноватыми оказались киберпреступники.

Расследование журналистов показало, что мошенники размещали через партнерские рекламные сети невидимые пользователю рекламные видеовставки в бесплатных приложениях и играх, загружаемых из Google Play. Рекламные ролики скрывались за традиционными баннерами в приложениях Android, проигрывались без звука и разряжали смартфон ничего не подозревающего пользователя.

Схема заработка мошенников через скрытые рекламные видео в рекламных баннерах

Разработчики начали получать поток странных жалоб на то, что их приложения разряжают батареи смартфонов и перегоняют куда-то огромное количество данных. Как выяснилось, рекламные сети, с которыми сотрудничали разработчики, были взломаны мошенниками для заработка огромных сумм.

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Мошенничество осуществляется не только за счет потребителей, но и за счет рекламных сетей, так как киберпреступники скупают дешевые рекламные места и наполняют их скрытой дорогой видеорекламой, получая прибыль в процессе. У новой технологии даже появилось название: "видео в баннерах" (in-banner video ads), и компании, занимающиеся мошенничеством с рекламой по этой схеме, ежемесячно зарабатывают десятки миллионов долларов.

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Напомним, что ранее опасное обновление "убивало" Windows 10, мы нашли решение проблемы. Еще одно обновление для Windows тормозит работу компьютеров.

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Источник: AndroidInsider
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