Смартфоны Nokia шпионят в пользу Китая

Власти Финляндии обеспокоены странным поведением смартфонов Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus подозревают в шпионаже на Китай Фото: iPhones.ru

Власти Финляндии официально заявили, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что смартфоны Nokia отправляют данные пользователей на удаленные сервера в Китае. Фактически каждый владелец данной марки смартфонов носит у себя в кармане потенциального "китайского шпиона", сообщает Reuters.

О подозрительном поведении мобильных устройств сообщила финским властям норвежская общественная телекомпания NRK, которая заметила, что Nokia 7 Plus в фоновом режиме отправляет некие зашифрованные данные на китайские серверы.

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Мобильные телефоны под брендом Nokia разрабатываются по лицензии финской компании HMD Global. Производитель заявил, что никакие личные данные не передаются третьим лицам, хотя признали, что недавно произошел сбой программного обеспечения для обработки данных в одной из партий мобильных аппаратов в результате чего действительно была отправлена "информация технического характера о сбое оборудования".

Омбудсмен Рейо Аарнио сообщил Reuters, что намерен выяснить, имели ли место какие-либо нарушения, связанные с "личной информацией, и было ли для этого юридическое обоснование". В свою очередь Nokia, которая получает роялти от HMD, но не вкладывает прямых инвестиций в фирму, от комментариев отказалась.

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Напомним, что ранее Nokia выпустила предельно дешевый телефон стоимостью в 550 гривен. При этом HMD Global создала модель Nokia 9 PureView с фантастическими возможностями пентакамеры.

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