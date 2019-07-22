Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Смартфоны OnePlus получат прорывную технологию

Технология Nightscape получит дальнейшее развитие и распространится даже на селфи-камеру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:59
Улучшенный режим Nightscape получит селфи-камера OnePlus 7 Pro
Улучшенный режим Nightscape получит селфи-камера OnePlus 7 Pro
Фото: Phone Arena

Фотокамеры смартфонов не перестают улучшаться с каждым годом. Причем растет качество не только мобильной оптики, но и программные алгоритмы, которые автоматически улучшают фотоснимки. Недавно Samsung выпустила обновление фотокамер для старых смартфонов Galaxy, улучшающее их фотографические возможности, теперь очередь подошла к мобильным аппаратам OnePlus.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового смартфона:

Модель OnePlus 7 Pro уже обладает технологией "ночного режима" под названием Nightscape. Но поддерживается она исключительно основной 48-мегапиксельной камерой. Руководитель компании сообщил, что в ближайшем будущем пользователи смогут воспользоваться этим режимом вместе с другими камерами OnePlus 7 Pro.

Смартфон OnePlus 7 Pro
Смартфон OnePlus 7 Pro
Фото: CNET

"Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы поддержка Nightscape для остальных камер смартфона появилась в следующем обновлении", — заявил менеджер по продуктам OnePlus Зак Жанг.

Читайте также
Не хуже iPhone: назван самый лучший китайский смартфон

Согласно источникам от инсайдеров, режим Nightscape получит селфи-камера 7 Pro. Подобный режим Night Sight отлично себя зарекомендовал в смартфонах Google Pixel, где фотоснимки автоматически осветлялись до приемлемого уровня и убирались шумы.

Напомним, что рейтинг лучших смартфонов в мире возглавил "китаец". Также эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи, куда попал аппарат OnePlus.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Xiaomi представила самый странный смартфон: фото Свадебный фотограф запретил гостям снимать на iPhone ASUS выпустит необычный смартфон со 120 Гц экраном "Убийца флагманов" Xiaomi опозорился в рейтинге мощных смартфонов
смартфон фотокамера OnePlus OnePlus 7 Pro
Источник: iguides.ru
Реклама

Новости партнеров

Тодоренко и Топалов показали, как прошло их свадебное утро
Тодоренко и Топалов показали, как прошло их свадебное утро
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка

Популярные статьи

Сегодня, 14:38Шоу-бизнес

Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день

Сегодня, 12:33Fun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 12:11Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

Вчера, 11:10Психология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

20 июляАфиша

Церемония закрытия ОМКФ 2019: видео с красной дорожки

20 июляПсихология

Как назвать мальчика в августе 2019 года: лучшие мужские имена

20 июляШоу-бизнес

23-летняя Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии

20 июляШоу-бизнес

Алена Шоптенко поделилась редким фото с мужем

20 июляFood

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

20 июляFun

20 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

19 июляШоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в отпуск: известно место

19 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 июляЭксклюзив

Янина Соколова: До 19 лет я была уверена, что мое развитие возможно только в России

Новости партнеров

Facebook будет доплачивать пользователям за просмотр рекламы
Facebook будет доплачивать пользователям за просмотр рекламы
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей
Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией
Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией
Почему снятся кошмары?
Почему снятся кошмары?
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?
Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь