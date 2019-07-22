Смартфоны OnePlus получат прорывную технологию

Технология Nightscape получит дальнейшее развитие и распространится даже на селфи-камеру

Улучшенный режим Nightscape получит селфи-камера OnePlus 7 Pro Фото: Phone Arena

Фотокамеры смартфонов не перестают улучшаться с каждым годом. Причем растет качество не только мобильной оптики, но и программные алгоритмы, которые автоматически улучшают фотоснимки. Недавно Samsung выпустила обновление фотокамер для старых смартфонов Galaxy, улучшающее их фотографические возможности, теперь очередь подошла к мобильным аппаратам OnePlus.

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Модель OnePlus 7 Pro уже обладает технологией "ночного режима" под названием Nightscape. Но поддерживается она исключительно основной 48-мегапиксельной камерой. Руководитель компании сообщил, что в ближайшем будущем пользователи смогут воспользоваться этим режимом вместе с другими камерами OnePlus 7 Pro.

Смартфон OnePlus 7 Pro Фото: CNET

"Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы поддержка Nightscape для остальных камер смартфона появилась в следующем обновлении", — заявил менеджер по продуктам OnePlus Зак Жанг.

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Согласно источникам от инсайдеров, режим Nightscape получит селфи-камера 7 Pro. Подобный режим Night Sight отлично себя зарекомендовал в смартфонах Google Pixel, где фотоснимки автоматически осветлялись до приемлемого уровня и убирались шумы.

Напомним, что рейтинг лучших смартфонов в мире возглавил "китаец". Также эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи, куда попал аппарат OnePlus.

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