Смартфоны получат 12 ГБ оперативной памяти в 2019 году

Пока не создан процессор, способный работать с новым форматом ОЗУ LPDDR4X-426

Смартфоны будущего получат огромный объем памяти. Фото: kolony.ir

Производитель модулей оперативной памяти для мобильных устройств компания Micron Technology заявила о начале выпуска нового поколения чипов RAM. Второе поколение модулей ОЗУ LPDDR4x будет применяться в смартфонах с начала 2019 года. Главная особенность модулей – увеличение объема их памяти.

Несмотря на то, что производитель не назвал конкретных цифр объема модулей памяти, эксперты считают, что первые смартфоны с 12 гигабайтами оперативной памяти появятся уже в первом квартале следующего года.

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Новый модуль оперативной памяти LPDDR4x создан по 10-нм технологическому процессу, а его скорость передачи данных достигает 4266 Мбит/с. По словам представителей компании, энергопотребление нового типа ОЗУ уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущей версией.

Стоит отметить, что пока не создан процессор, способный работать с новым форматом ОЗУ LPDDR4X-4266. На сегодняшний день самую быструю версию LPDDR4X-2133 поддерживает только свежий чип Kirin 980 от, использующийся в смартфоне Huawei Mate 20.

Напомним, что ранее эксперты назвали главное преимущество смартфонов на Android перед iPhone. Также эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями.