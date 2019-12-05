Смартфоны получат 200-мегапиксельные фотокамеры в 2020 году

В 2020 году Xiaomi может выпустить первый смартфон с 200 МП фотокамерой благодаря процессору Snapdragon 865

108 МП - не предел Фото: CNET

Вторая половина 2019 года ознаменовалась появлением смартфонов с фотокамерами разрешением 48 МП, 64 МП, а под конец года даже 108 МП. Появление высококачественных мобильных фотосенсоров эксперты предрекали еще в начале года. Однако это далеко не предел. Qualcomm на вчерашней презентации новых мобильных процессоров заявила, что их новый чип Snapdragon 865 способен поддерживать фотокамеры с разрешением до 200 мегапикселей. Причем первые смартфоны с такими камерами появятся совсем скоро – их стоит ожидать в 2020 году, сообщает CNET.

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Ежегодные улучшения качества фотокамер чрезвычайно важны для производителей телефонов, поскольку они позволяют производителям устройств отличать свои продукты от конкурентов. Маркетологам уже давно стало известно, что камеры являются едва ли не главным решающим фактором для покупателей, выбирающих новый смартфон.

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В прошлом были попытки выпустить устройства с огромным количеством мегапикселей, но из-за низкого качества интерполяции снимки получались крайне низкого качества. В 2019 году сенсоры были значительно улучшены, что позволило им получать достойные фото, даже на устройствах среднеценового сегмента. Китайские бренды вроде Huawei и Oppo уже перешли на 48-мегапиксельные модули, а Xiaomi – на 64 мегапикселя.

200 мегапикселей – это ошеломительное число, но вполне реально. В 2019 году мобильные 108 МП фотокамеры тоже казались фантастикой, а с появлением Xiaomi Mi Note 10 это стало реальностью. Доминирующие бренды, такие как Samsung и Apple, все еще используют 12- или 16-мегапиксельные сенсоры для своих основных камер во флагманах, но в следующем году все может измениться.

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Первым претендентом на появление 200-мегапиксельной фотокамеры может стать один из будущих флагманов Xiaomi. Китайский производитель успешно продвигал свои смартфоны с высококачественными фотосенсорами, причем по доступной цене.

"Благодаря новым технологиям вы сможете снимать на этот телефон с супер высокой детализацией и супер высоким разрешением фотокамеры", – заявил президент Xiaomi Лин Бин.

Линь добавил, что Xiaomi выпустит более 10 устройств в 2020 году, один из которых, вероятно, может получить 200 МП фотокамеру.

Напомним, что ранее эксперты выяснили, что камера iPhone 11 уступает более дешевым смартфонам по качеству макросъемки. Также ранее был определен смартфон с "фотокамерой, близкой к идеалу".

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