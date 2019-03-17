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Смартфоны в этом году получат 100-мегапиксельные фотокамеры

К концу 2019 года в продаже появятся смартфоны, оснащенные фотокамерами с разрешением 64 и 100 мегапикселей

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:20
Мобильные процессоры уже способны делать фото с большим разрешением
Мобильные процессоры уже способны делать фото с большим разрешением
Фото: Pixabay

Смартфоны с рекордными 48 мегапикселями вскоре будут вытеснены новым поколением мобильных устройств с более качественными фотосенсорами. Как утверждает директор Qualcomm по продуктовому менеджменту Джадд Хип, в конце 2019 года в продаже появятся смартфоны, оснащенные фотокамерами с разрешением 64 и 100 мегапикселей.

Современные мобильные процессоры от Qualcomm среднеценового и топового сегмента, а именно Snapdragon 660, 670, 675, 710, 845 и 855, уже способны снимать фотографии в разрешении 192 мегапикселя. Но ряд технических особенностей не позволяет им работать в полную силу: для съемок в таком качестве пришлось бы отключать некоторые дополнительные возможности, в том числе серийную съемку, нулевую задержку и режим HDR.

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Существующие смартфоны с 48-мегапиксельными камерами – это техническая хитрость на самом деле. В реальности такие фотокамеры делают четыре 12-мегапиксельных снимка и программно склеивают их в общий кадр. В случае с 64-мегапиксельной съемкой, вероятно, будут склеиваться 16-мегапиксельные снимки – смартфоны с подобными камерами могут появится уже в декабре.

Джад Хип также сообщил, что следующий флагманский чипсет Snapdragon 865 будет способен поддерживать съемку видео в режиме HDR10, который обеспечивает глубокий динамический диапазон и более насыщенную картинку.

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Напомним, что ранее эксперты выбрали лучшие смартфоны для селфи. Также был назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире, сенсор которого обладает максимальным разрешением в 16 МП.

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Источники: ixbt.com , iguides.ru
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