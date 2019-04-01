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Смартфоны Xiaomi получили темную тему: как включить

Двадцать смартфонов Xiaomi получили прошивку для MIUI 10 с темной темой

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:28
27 смартфонов Xiaomi получили темную тему в MIUI 10
27 смартфонов Xiaomi получили темную тему в MIUI 10
Фото: Digital Trends

Китайский производитель Xiaomi выпустил глобальную версию прошивки MIUI 10 9.3.28, которая добавила в оформление стильную темную тему. Новое темное оформление получили более 20 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.

Список мобильных устройств с поддержкой темной темы:

  1. Redmi 3S
  2. Redmi Note 3 Special Edition
  3. Redmi 4X
  4. Mi 5s
  5. Redmi 4A
  6. Mi Max 2
  7. Redmi Note 5A/Redmi Y1 Lite
  8. Redmi Note 5A Prime/Redmi Y1
  9. Mi 6 Mi MIX 2
  10. Redmi Note 5
  11. Mi Note 2
  12. Mi MIX
  13. Mi MIX 2S
  14. Poco F1
  15. Mi 8
  16. Redmi 6A
  17. Redmi 6
  18. Redmi 6 Pro
  19. Mi Max 3
  20. Redmi 5A
  21. Redmi 5
  22. Mi Note 3
  23. Mi 5s Plus
  24. Mi 8 pro
  25. Redmi Note 6 Pro
  26. Mi 8 Lite
  27. Mi MIX 3

Темное оформление в MIUI 10
Темное оформление в MIUI 10
Фото: Phone Arena

Владельцам смартфонов Mi 9, Redmi Note 4 MediaTek, Redmi Note 4 Qualcomm/Redmi Note 4X (mido) и Redmi 5 Plus придется немного подождать, так как при тестировании обновления были выявлены серьезные ошибки.

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Прошивка также содержит мартовское обновление безопасности операционной системы Android, множество исправлений, улучшений и прочих мелких исправлений багов. Что касается темной темы, то активировать ее можно в настройках оформления, а работает она для всей системы.

Смотрите также в сюжете о том, как использовать телефон в банковских делах:

Напомним, что ранее мессенджер WhatsApp начал переход на "темную сторону" с новым оформлением. А недавно Xiaomi в Украине открыла продажи Redmi Note 7.

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Источник: Android Authority
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