Смартфоны Xiaomi получили темную тему: как включить
Двадцать смартфонов Xiaomi получили прошивку для MIUI 10 с темной темой
Китайский производитель Xiaomi выпустил глобальную версию прошивки MIUI 10 9.3.28, которая добавила в оформление стильную темную тему. Новое темное оформление получили более 20 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.
Список мобильных устройств с поддержкой темной темы:
- Redmi 3S
- Redmi Note 3 Special Edition
- Redmi 4X
- Mi 5s
- Redmi 4A
- Mi Max 2
- Redmi Note 5A/Redmi Y1 Lite
- Redmi Note 5A Prime/Redmi Y1
- Mi 6 Mi MIX 2
- Redmi Note 5
- Mi Note 2
- Mi MIX
- Mi MIX 2S
- Poco F1
- Mi 8
- Redmi 6A
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Mi Max 3
- Redmi 5A
- Redmi 5
- Mi Note 3
- Mi 5s Plus
- Mi 8 pro
- Redmi Note 6 Pro
- Mi 8 Lite
- Mi MIX 3
Владельцам смартфонов Mi 9, Redmi Note 4 MediaTek, Redmi Note 4 Qualcomm/Redmi Note 4X (mido) и Redmi 5 Plus придется немного подождать, так как при тестировании обновления были выявлены серьезные ошибки.
Прошивка также содержит мартовское обновление безопасности операционной системы Android, множество исправлений, улучшений и прочих мелких исправлений багов. Что касается темной темы, то активировать ее можно в настройках оформления, а работает она для всей системы.
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Напомним, что ранее мессенджер WhatsApp начал переход на "темную сторону" с новым оформлением. А недавно Xiaomi в Украине открыла продажи Redmi Note 7.
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