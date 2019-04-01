Смартфоны Xiaomi получили темную тему: как включить

Двадцать смартфонов Xiaomi получили прошивку для MIUI 10 с темной темой

27 смартфонов Xiaomi получили темную тему в MIUI 10 Фото: Digital Trends

Китайский производитель Xiaomi выпустил глобальную версию прошивки MIUI 10 9.3.28, которая добавила в оформление стильную темную тему. Новое темное оформление получили более 20 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.

Список мобильных устройств с поддержкой темной темы:

Redmi 3S Redmi Note 3 Special Edition Redmi 4X Mi 5s Redmi 4A Mi Max 2 Redmi Note 5A/Redmi Y1 Lite Redmi Note 5A Prime/Redmi Y1 Mi 6 Mi MIX 2 Redmi Note 5 Mi Note 2 Mi MIX Mi MIX 2S Poco F1 Mi 8 Redmi 6A Redmi 6 Redmi 6 Pro Mi Max 3 Redmi 5A Redmi 5 Mi Note 3 Mi 5s Plus Mi 8 pro Redmi Note 6 Pro Mi 8 Lite Mi MIX 3

Темное оформление в MIUI 10 Фото: Phone Arena

Владельцам смартфонов Mi 9, Redmi Note 4 MediaTek, Redmi Note 4 Qualcomm/Redmi Note 4X (mido) и Redmi 5 Plus придется немного подождать, так как при тестировании обновления были выявлены серьезные ошибки.

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Прошивка также содержит мартовское обновление безопасности операционной системы Android, множество исправлений, улучшений и прочих мелких исправлений багов. Что касается темной темы, то активировать ее можно в настройках оформления, а работает она для всей системы.

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Напомним, что ранее мессенджер WhatsApp начал переход на "темную сторону" с новым оформлением. А недавно Xiaomi в Украине открыла продажи Redmi Note 7.

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