Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сметают с полок: к дефицитным товарам добавились игровые приставки

К дефицитным антисептикам и маскам добавилась игровая приставка Nintendo Switch – ее оказалось крайне трудно достать

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:45

Туалетная бумага – не единственный востребованный товар, который сметают с полок во время принудительного карантина из-за глобальной пандемии коронавируса. Наряду с гречкой, имбирем, антисептиками и масками игровая приставка Nintendo Switch тоже оказалась в серьезном дефиците. Она оказалась настолько востребованной в США, что по рекомендованной цене ее оказалось просто не достать.

Стоимость подержанных моделей портативной консоли на Ebay резко взлетела и часто доходит до 400-500 долларов. К примеру, в обычное время флагманская модель Nintendo Switch продавалась за 299 долларов, а портативная Switch Lite – за 199 долларов. За игру Ring Fit Adventure, которая помогает поддерживать физическую активность дома в игровой форме, просят до 300 долларов при ее стоимости в розничной торговле 79,99 долларов.

Animal Crossing только усугубила дефицит Nintendo Switch
Animal Crossing только усугубила дефицит Nintendo Switch
Фото: Unsplash

На возникший дефицит повлияли также снижение мощности производственных линий в Китае, где собирают игровые приставки. Также оказавшись дома на продолжительный карантин меры "социального дистанцирования" удерживают людей от других форм развлечений, кроме домашних: кино и игры. Более того, с выходом симулятора виртуальной жизни Animal Crossing: New Horizons спрос на Nintendo Switch резко вырос – игра получает высочайшие оценки и подстегивает покупателей на приобретение, потому спрос оказался особенно острым.

По сообщениям экспертов, в США первое время ситуацию с продажами Switch спасали более доступные Switch Lite, запасов которых у магазинов оказалось больше. С момента своего появления эти портативные системы ощутимо проигрывали флагманским по популярности и продавались гораздо медленнее. Но когда закончились обычные Switch, пользователи стали активно раскупать Switch Lite, так как хотели поиграть в Animal Crossing: New Horizons и другие хиты Nintendo "хоть на чем-то". Теперь же в Штатах заканчиваются даже Switch Lite.

Смотрите также в сюжете о том, как делается тестирование на коронавирус:

В Японии ситуация еще более плачевная. Там люди выстроились длинные очереди за новыми партиями Switch Lite, флагманскими Switch и игрой Animal Crossing: New Horizons. Проект вышел 20 марта и продолжает расходиться рекордными темпами. Нехватка Switch наблюдается не только в США и Азии, но и на других важных рынках. Например, в британских чартах игры Nintendo обвалились на предыдущей отчетной неделе в связи с полным отсутствием консолей в магазинах.

Очереди за Nintendo Switch в Японии
Фото: Gamemag
Очереди за Nintendo Switch в Японии
Фото: Gamemag
Очереди за Nintendo Switch в Японии
Фото: Gamemag
Очереди за Nintendo Switch в Японии
Фото: Gamemag
Очереди за Nintendo Switch в Японии
Фото: Gamemag
Очереди за Nintendo Switch в Японии
Фото: Gamemag
1/6

Также стоит отметить, что с началом пандемии коронавируса люди в целом начали больше играть, что естественным образом несколько увеличило спрос и на PlayStation 4 с Xbox One, однако купить эти приставки не составляет никакого труда.

Напомним, что ранее Dell создала конкурента Nintendo Switch на Windows 10. Также недавно на приставке Nintendo Switch запустили Android 10.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Sony представила геймпад для PlayStation 5: фото Call of Duty: Modern Warfare 2 в Украине подвергли цензуре Неадекватно дорого: озвучена цена PlayStation 5 PlayStation загружена до предела: невозможно скачать игры
карантин игры дефицит коронавирус игровая приставка видеоигры Nintendo
Источник: Gamemag
Реклама

Новости партнеров

Симптоми коронавірусу: як зрозуміти, що знизився рівень кисню
Симптоми коронавірусу: як зрозуміти, що знизився рівень кисню
Софія Ротару показала фото з 50-річною невісткою
Софія Ротару показала фото з 50-річною невісткою
Маремуха виходить заміж за француза, подробиці весілля
Маремуха виходить заміж за француза, подробиці весілля
Что известно о болезни Игоря Николаева?
Что известно о болезни Игоря Николаева?

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

Вчера, 14:30Fun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

7 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

7 апреляFun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

7 апреляFun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

7 апреляEvents

Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

7 апреляFun

Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

7 апреляWellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

7 апреляТехно

Розовая суперлуна: ожидается самое яркое полнолуние 2020 года

7 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляFun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

6 апреляFood

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

6 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

6 апреляWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

6 апреляTravel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

6 апреляFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Новости партнеров

Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Глюкоза на відпочинку забула про сором. Фото
Тбилисские хачапури с сыром на сковороде: рецепт с фото пошагово
Тбилисские хачапури с сыром на сковороде: рецепт с фото пошагово
Оля Полякова рассказала об отношениях с супругом
Оля Полякова рассказала об отношениях с супругом
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
"Було б 42..." - колишній "коханець" Лорак переживає важку втрату
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?