Сметают с полок: к дефицитным товарам добавились игровые приставки

К дефицитным антисептикам и маскам добавилась игровая приставка Nintendo Switch – ее оказалось крайне трудно достать

Туалетная бумага – не единственный востребованный товар, который сметают с полок во время принудительного карантина из-за глобальной пандемии коронавируса. Наряду с гречкой, имбирем, антисептиками и масками игровая приставка Nintendo Switch тоже оказалась в серьезном дефиците. Она оказалась настолько востребованной в США, что по рекомендованной цене ее оказалось просто не достать.

Стоимость подержанных моделей портативной консоли на Ebay резко взлетела и часто доходит до 400-500 долларов. К примеру, в обычное время флагманская модель Nintendo Switch продавалась за 299 долларов, а портативная Switch Lite – за 199 долларов. За игру Ring Fit Adventure, которая помогает поддерживать физическую активность дома в игровой форме, просят до 300 долларов при ее стоимости в розничной торговле 79,99 долларов.

Animal Crossing только усугубила дефицит Nintendo Switch Фото: Unsplash

На возникший дефицит повлияли также снижение мощности производственных линий в Китае, где собирают игровые приставки. Также оказавшись дома на продолжительный карантин меры "социального дистанцирования" удерживают людей от других форм развлечений, кроме домашних: кино и игры. Более того, с выходом симулятора виртуальной жизни Animal Crossing: New Horizons спрос на Nintendo Switch резко вырос – игра получает высочайшие оценки и подстегивает покупателей на приобретение, потому спрос оказался особенно острым.

По сообщениям экспертов, в США первое время ситуацию с продажами Switch спасали более доступные Switch Lite, запасов которых у магазинов оказалось больше. С момента своего появления эти портативные системы ощутимо проигрывали флагманским по популярности и продавались гораздо медленнее. Но когда закончились обычные Switch, пользователи стали активно раскупать Switch Lite, так как хотели поиграть в Animal Crossing: New Horizons и другие хиты Nintendo "хоть на чем-то". Теперь же в Штатах заканчиваются даже Switch Lite.

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В Японии ситуация еще более плачевная. Там люди выстроились длинные очереди за новыми партиями Switch Lite, флагманскими Switch и игрой Animal Crossing: New Horizons. Проект вышел 20 марта и продолжает расходиться рекордными темпами. Нехватка Switch наблюдается не только в США и Азии, но и на других важных рынках. Например, в британских чартах игры Nintendo обвалились на предыдущей отчетной неделе в связи с полным отсутствием консолей в магазинах.

Очереди за Nintendo Switch в Японии Фото: Gamemag Очереди за Nintendo Switch в Японии Фото: Gamemag Очереди за Nintendo Switch в Японии Фото: Gamemag Очереди за Nintendo Switch в Японии Фото: Gamemag Очереди за Nintendo Switch в Японии Фото: Gamemag Очереди за Nintendo Switch в Японии Фото: Gamemag 1/6

Также стоит отметить, что с началом пандемии коронавируса люди в целом начали больше играть, что естественным образом несколько увеличило спрос и на PlayStation 4 с Xbox One, однако купить эти приставки не составляет никакого труда.

Напомним, что ранее Dell создала конкурента Nintendo Switch на Windows 10. Также недавно на приставке Nintendo Switch запустили Android 10.

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