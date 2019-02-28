Снято на iPhone: названы лучшие фотографии года
Производитель подвел итоги мирового конкурса мобильной фотографии "Снято на iPhone"
Американская компания Apple завершила фотоконкурс "Снято на iPhone". Фотографы со всего мира по условию конкурса выкладывали свои лучше фотографии в социальные сети с тегом #ShotoniPhone, фиксируя разнообразные моменты жизни на iPhone. Победные снимки были запечатлены при помощи разных моделей: от современных iPhone XS Max до двухлетних iPhone 7, которые до сих пор актуальны для мобильной фотографии.
Десять победителей представляют такие страны, как Сингапур, Германию, Беларусь, Израиль и США, что привлекло внимание мирового сообщества фотографов iPhone. На этих фотографиях запечатлены красочные городские пейзажи, забавные животные, креативные постановки, красота мира вокруг нас и многое другое.
Фотоработы победителей Apple будет использовать на баннерах и других рекламных материалах. За размещение снимков авторы получат деньги, но размер гонорара не озвучивается.
Рекомендуем ознакомиться со снимками победителей в нашей галерее:
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Напомним, что ранее экспертами был назван смартфон с лучшей мобильной фотокамерой в мире. Компания HMD Global тоже не отстает и показала фантастические возможности пентакамеры Nokia 9 PureView.
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