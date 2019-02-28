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Снято на iPhone: названы лучшие фотографии года

Производитель подвел итоги мирового конкурса мобильной фотографии "Снято на iPhone"

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:35
Победные снимки были запечатлены при помощи всего модельного ряда iPhone
Победные снимки были запечатлены при помощи всего модельного ряда iPhone
Фото: Pixabay

Американская компания Apple завершила фотоконкурс "Снято на iPhone". Фотографы со всего мира по условию конкурса выкладывали свои лучше фотографии в социальные сети с тегом #ShotoniPhone, фиксируя разнообразные моменты жизни на iPhone. Победные снимки были запечатлены при помощи разных моделей: от современных iPhone XS Max до двухлетних iPhone 7, которые до сих пор актуальны для мобильной фотографии.

Автор этого снимка, Роберт Глейзер из Германии, запечатлел пейзаж на iPhone 7 и попал в десятку победителей
Автор этого снимка, Роберт Глейзер из Германии, запечатлел пейзаж на iPhone 7 и попал в десятку победителей
Фото: Apple

Десять победителей представляют такие страны, как Сингапур, Германию, Беларусь, Израиль и США, что привлекло внимание мирового сообщества фотографов iPhone. На этих фотографиях запечатлены красочные городские пейзажи, забавные животные, креативные постановки, красота мира вокруг нас и многое другое.

Фотоработы победителей Apple будет использовать на баннерах и других рекламных материалах. За размещение снимков авторы получат деньги, но размер гонорара не озвучивается.

Рекомендуем ознакомиться со снимками победителей в нашей галерее:

"Снято на iPhone" – фотоработы десяти победителей международного конкурса мобильной фотографии
Фото: Apple
"Снято на iPhone" – фотоработы десяти победителей международного конкурса мобильной фотографии
Фото: Apple
"Снято на iPhone" – фотоработы десяти победителей международного конкурса мобильной фотографии
Фото: Apple
"Снято на iPhone" – фотоработы десяти победителей международного конкурса мобильной фотографии
Фото: Apple
"Снято на iPhone" – фотоработы десяти победителей международного конкурса мобильной фотографии
Фото: Apple
"Снято на iPhone" – фотоработы десяти победителей международного конкурса мобильной фотографии
Фото: Apple
"Снято на iPhone" – фотоработы десяти победителей международного конкурса мобильной фотографии
Фото: Apple
"Снято на iPhone" – фотоработы десяти победителей международного конкурса мобильной фотографии
Фото: Apple
"Снято на iPhone" – фотоработы десяти победителей международного конкурса мобильной фотографии
Фото: Apple
"Снято на iPhone" – фотоработы десяти победителей международного конкурса мобильной фотографии
Фото: Apple
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Украинские водители выкладывают в сеть фотографии дорожных ям:

Напомним, что ранее экспертами был назван смартфон с лучшей мобильной фотокамерой в мире. Компания HMD Global тоже не отстает и показала фантастические возможности пентакамеры Nokia 9 PureView.  

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Источник: Apple
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