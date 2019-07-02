Солнечное затмение 2 июля: ТОП-5 фактов о космическом событии

Полное солнечное затмение 2019 года наступит во вторник 2 июля, и мы подготовили интересные факты об этом редком явлении

Большая часть затмения произойдет в южной части Тихого океана Фото: Live Science

Сегодня, 2 июля, полное солнечное затмение 2019 года затмит небо над Южной Америкой на 4 минуты, предоставляя местным зрителям захватывающий вид на солнечную корону. Большая часть затмения произойдет в южной части Тихого океана. Но лунная тень заденет территории Чили и Аргентины, куда сейчас съезжаются туристы со всего мира, чтобы увидеть воочию это редкое космическое событие.

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NASA заявила, что частичное затмение будет видно жителям Боливии, Перу, Эквадора, Парагвая и Уругвая, а также в отдельных регионах Бразилии, Колумбии, Панамы и Венесуэлы. Начало полного солнечного затмения начинается в полдень 12:23 по Тихоокеанскому времени (22:23 по киевскому), когда лунная тень коснется земли в Южной Америке на западном побережье, около Ла Серена, Чили, в 15:22 по местному времени. Затем тень достигнет чилийского города Ла-Серена в 16:38 по местному времени. Оттуда полное затмение последует на юго-восток и закончится около Часкомуса в восточной аргентинской провинции Буэнос-Айреса в 16:44 по местному времени.

Лунная тень заденет территории Чили и Аргентины Фото: Live Science

Жители Украины смогут наблюдать это событием только в онлайне, благо Интернет и множественные прямые трансляции помогут в этом. Полное солнечное затмение будут демонстрировать NASA, Space.com, чилийская обсерватория Cerro Tololo и множество других организаций, камеры которых настроены на прямые трансляции по всей территории Чили, которые затмит тень Луны.

ТОП-5 фактов о полном солнечном затмении 2019 года:

Затмение 2019 года будет проходить вдвое дольше события 2017 года из-за уникального стечения обстоятельств – Земля в афелии и Луна в перигее.

Самое полное солнечное затмение будет длиться 4 минуты 33 секунды над Чили.

Во время затмения температура может упасть на 12 градусов по Цельсию.

Это затмение является повторением через сарос полного солнечного затмения 21 июня 2001 года.

Расстояние, которое пройдет тень по Южной Америке, составит 1273 километра.

Следующее солнечное затмение произойдет 26 декабря 2019 года. Полоса тени пройдет по территориям Объединенных Арабских Эмиратов и Омана, затем по акватории Аравийского моря, далее по югу Индии и северной оконечности Шри-Ланки, а затем через Суматру, Сингапур и Калимантан.

Жители Украины смогут лично наблюдать солнечное затмение 25 октября 2022 года, которое пройдет над территорией Европы, Ближнего Востока, в Центральной Азии и Западной Сибири, а также на северо-востоке Африки. На нашей территории это будет Луна закроет Солнце лишь частично, и начнется в 09:22, а закончится в 11:49.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что нельзя делать во время солнечного затмения. А недавно была обнаружена 120-летняя видеозапись солнечного затмения.

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