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Солнечное затмение 2 июля: ТОП-5 фактов о космическом событии

Полное солнечное затмение 2019 года наступит во вторник 2 июля, и мы подготовили интересные факты об этом редком явлении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Большая часть затмения произойдет в южной части Тихого океана
Большая часть затмения произойдет в южной части Тихого океана
Фото: Live Science

Сегодня, 2 июля, полное солнечное затмение 2019 года затмит небо над Южной Америкой на 4 минуты, предоставляя местным зрителям захватывающий вид на солнечную корону. Большая часть затмения произойдет в южной части Тихого океана. Но лунная тень заденет территории Чили и Аргентины, куда сейчас съезжаются туристы со всего мира, чтобы увидеть воочию это редкое космическое событие.

Смотрите также в сюжете о том, как земляне наблюдали за полным солнечным затмением:

NASA заявила, что частичное затмение будет видно жителям Боливии, Перу, Эквадора, Парагвая и Уругвая, а также в отдельных регионах Бразилии, Колумбии, Панамы и Венесуэлы. Начало полного солнечного затмения начинается в полдень 12:23 по Тихоокеанскому времени (22:23 по киевскому), когда лунная тень коснется земли в Южной Америке на западном побережье, около Ла Серена, Чили, в 15:22 по местному времени. Затем тень достигнет чилийского города Ла-Серена в 16:38 по местному времени. Оттуда полное затмение последует на юго-восток и закончится около Часкомуса в восточной аргентинской провинции Буэнос-Айреса в 16:44 по местному времени.

Лунная тень заденет территории Чили и Аргентины
Лунная тень заденет территории Чили и Аргентины
Фото: Live Science

Жители Украины смогут наблюдать это событием только в онлайне, благо Интернет и множественные прямые трансляции помогут в этом. Полное солнечное затмение будут демонстрировать NASA, Space.com, чилийская обсерватория Cerro Tololo и множество других организаций, камеры которых настроены на прямые трансляции по всей территории Чили, которые затмит тень Луны.

ТОП-5 фактов о полном солнечном затмении 2019 года:

  • Затмение 2019 года будет проходить вдвое дольше события 2017 года из-за уникального стечения обстоятельств – Земля в афелии и Луна в перигее.
  • Самое полное солнечное затмение будет длиться 4 минуты 33 секунды над Чили.
  • Во время затмения температура может упасть на 12 градусов по Цельсию.
  • Это затмение является повторением через сарос полного солнечного затмения 21 июня 2001 года.
  • Расстояние, которое пройдет тень по Южной Америке, составит 1273 километра.

Следующее солнечное затмение произойдет 26 декабря 2019 года. Полоса тени пройдет по территориям Объединенных Арабских Эмиратов и Омана, затем по акватории Аравийского моря, далее по югу Индии и северной оконечности Шри-Ланки, а затем через Суматру, Сингапур и Калимантан.

Жители Украины смогут лично наблюдать солнечное затмение 25 октября 2022 года, которое пройдет над территорией Европы, Ближнего Востока, в Центральной Азии и Западной Сибири, а также на северо-востоке Африки. На нашей территории это будет Луна закроет Солнце лишь частично, и начнется в 09:22, а закончится в 11:49.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что нельзя делать во время солнечного затмения. А недавно была обнаружена 120-летняя видеозапись солнечного затмения.

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Источник: Live Science
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