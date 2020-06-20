Солнечное затмение 21 июня превратится в огненное кольцо: онлайн

В эти выходные небо украсит великолепное зрелище солнечного затмения в "огненном кольце"

В воскресенье, 21 июня, с самого утра на Земле произойдет одно из самых впечатляющих космических событий – полное солнечное затмение с огненным кольцом. Этот удивительный эффект – кольцевое солнечное затмение – создается в том случае, когда Луна находится немного дальше на своей орбите вокруг Земли и не полностью закрывает собой Солнце. В этом году Луна закроет Солнце всего на 99,4%.

Солнечное затмение в воскресенье, 21 июня, также знаменательно тем, что оно состоится в день летнего солнцестояния – в самый длинный в году.

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В эти выходные полное "огненное кольцо" будет наблюдаться жителями центральной Африки и Азии, а максимальную фазу затмения можно будет наблюдать на севере Индии – она продлится всего 38 секунд. Частичное солнечное затмение протянется от Юго-Восточной Европы до северных оконечностей Австралии.

Как будет проходить солнечное затмение 21 июня

Пик частичного затмения (1,4%) над Украиной состоится в 8:51 по киевскому времени, а завершится в 9:18 утра.

Наблюдать частные фазы затмения можно только через специальный солнечный фильтр. Смотреть на Солнце через незащищенные фильтром оптические приборы запрещено – можно повредить зрение. Широко известные "кустарные" способы наблюдения – через CD-диск или просто любой затемненный предмет не обеспечивают достаточной защиты зрения. Лучше использовать камеру-обскуру.

Схема солнечного затмения Фото: Сегодня

Поэтому самый безопасный способ наблюдать фазы солнечного затмения – это подключиться к одной из онлайн-трансляций. К примеру, национальная обсерватория Японии начнет трансляцию в 09:45 по киевскому времени, а наблюдатели из Брунея, Вьетнама, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Тайваня, Филиппин, Южной Кореи и Японии проведут совместную трансляцию, начиная с 08:30 по Киеву.

Напомним, что ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета. Также мы составляли Календарь затмений-2020: даты и их влияние.

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