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Sony дарит владельцам PlayStation 4 по 10 долларов – игроки в ярости

Сегодня, 15:58

Если вы подписались на сервис PS Plus на PlayStation 4, проверьте свой счет, возможно, Sony вас немного наградила

Sony отмечает 10-летний юбилей сервиса PlayStation Plus. Впервые он был представлен в июне 2010 года еще на PlayStation 3, а свое дальнейшее развитие получил на PlayStation 4. В честь этого события некоторые пользователи игровой приставки Sony PlayStation 4 получили на свой счет подарок – 10 долларов, которые можно потратить на игры в цифровом магазине. А вот вывести на свой банковский счет деньги нельзя.

"Спасибо, что выбрали PlayStation Plus", – говорится в уведомлении компании.

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Однако игроков такой подход сильно возмутил. Проблема в том, что не все пользователи получили такой щедрый подарок от Sony. Одни хвастаются, что компания их порадовала зачислением вожделенной суммы на виртуальный кошелек, а другие в ярости от того, что ничего такого не получали, хотя являются участниками PlayStation Plus.

Сообщение с денежным подарком от Sony
Сообщение с денежным подарком от Sony
Фото: GameSpot

Более того, Sony не объясняет, по какому принципу раздавались деньги. Издание GameSpot попыталось связаться с пиар отделом компании, но ответа не получили до сих пор. Позже было высказано предположение, что деньги получили участники PS+, которые на протяжении многих лет были подписчиками сервиса без перерывов. Вот только какое время подписки соответствует критериям отбора – неизвестно.

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Чтобы проверить, были ли вы вознаграждены праздничным подарком, вы можете проверить свой профиль учетной записи в официальном магазине PlayStation Store, войдя в систему и щелкнув значок своего профиля в правом верхнем углу страницы. Вы также должны были получить сообщение через PSN.

Напомним, что ранее подросток обокрал родителей на 20 тысяч долларов ради видеоигр. В то же время свежий эксклюзив PlayStation 4 игру Ghost of Tsushima сметают с полок – критики в восторге от "шедевра".

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Источник: The Verge
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