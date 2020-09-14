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Sony готовит грандиозный показ PlayStation 5

Сегодня, 07:05

Резкие анонсы от Microsoft вынудили Sony срочно провести свою презентацию и озвучить цены на PlayStation 5

Несмотря на то, что Sony уже показала дизайн PlayStation 5 и даже несколько игр для нее, компания не озвучила цену игровой приставки. Этим молчанием воспользовался конкурент в лице Microsoft, который не только озвучил цены на Xbox Series X, но и показал более дешевую ее версию – Xbox Series S, чем заставил Sony поспешить со следующей презентацией.

На этой неделе 16 сентября в 23:00 по киевскому времени состоится презентация PlayStation 5 Showcase. На этом мероприятии японская компания раскроет дополнительные особенности игровой приставки, об этом сообщает The Verge.

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Игровая общественность ожидает главного – озвучивание цены на PlayStation 5. Аналитики предполагали, что Sony выставит ценники в районе 599 долларов за обычную версию, и 499 долларов за версию Digital без Blu-Ray привода. Однако озвученный прайс в Xbox Series S и Series X за 299 и 499 долларов соответственно вынудил японского платформодержателя срочно перестроить свою ценовую стратегию исходя из предложения своего главного конкурента. Вероятно, PS5 будет дешевле предполагаемых цен на 100 долларов.

На презентации PlayStation 5 Showcase также могут быть показаны новые игры от игровой студии Sony и сторонних разработчиков. Не исключено, что наиболее интересные проекты станут эксклюзивом для PlayStation 5 и не появятся на консолях предыдущих поколений, чтобы не ограничивать спрос на новую консоль. Кроме того, Sony наверняка постарается портировать на PlayStation 5 как можно больше старых игр.

Напомним, что ранее Sony открыла предзаказы на PlayStation 5, но лишь для "избранных". В то же время Sony выпустила первые телевизоры для PlayStation 5 по цене автомобиля.

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Источник: The Verge
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