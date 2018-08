Sony отдаст бесплатно игрокам самую провальную игру года

Владельцы игровой приставки PlayStation 4 получат Mafia 3 бесплатно в августе

Mafia 3 будет доступна в августе беспатно

Компания Sony Interactive Entertainment раскрыла список видеоигр, которые будут раздаваться бесплатно подписчикам сервиса PlayStation Plus в августе. Среди них оказалась самая провальная игра 2016 года Mafia 3, которую жестоко раскритиковали игровые журналисты и дополнительно возненавидели игроки всего мира.

Хотя есть и немногочисленные фанаты Mafia 3, которым игра понравилась за неплохую историю в духе гангстерских боевиков. В общем, если кому было жалко потратить денег на этот провальный проект, в августе можно попробовать дать ему еще один шанс.

Помимо Mafia 3, Sony подарит владельцам PlayStation 4 неплохую игру Dead by Daylight, который является воплощением кинофильмов ужасов 80-х. Владельцам PlayStation 3 достанутся две игры – Bound by Flame и Serious Sam 3: BFE, а любители портативной PS Vita получат Draw Slasher и Space Hulk.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Microsoft тайно разрабатывает игровые приставки нового поколения

Все вышеперечисленные проекты станут доступны для загрузки в первый вторник месяца, 7-го августа.

Напомним, что скандальная игра Grand Theft Auto V сильно подешевела, а Sony объявила "смерть" PlayStation 4.