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Sony открыла предзаказы на PlayStation 5: как купить игровую приставку

Сегодня, 08:45

Игровую приставку PlayStation 5 могут заказать только участники сервиса PSN и не более одной консоли в одни руки

Геймеры стали на шаг ближе к тому, чтобы заполучить долгожданную PlayStation 5 в свое пользование. Sony создала страницу регистрации цифровой очереди, где принимает предварительные заказы в порядке очереди от "существующих клиентов".

Таким образом, сделать предзаказ PS5 пока могут только те покупатели, у которых есть зарегистрированная учетная запись в сервисе PlayStation Network. Вероятно такое решение по ограничению аудитории было связано с тем, что Sony ожидает огромного наплыва желающих.

Смотрите также в сюжете о том, как уберечься от неудачной покупки в интернете:

После регистрации следует ожидать официального письма с инструкцией по оформлению предзаказа PlayStation 5. Дата и время бронирования и истечения его срока будут указаны в электронном письме. Также понадобится адрес доставки на территории США (Украина не подходит), чтобы разместить предварительный заказ на PS5. Sony также запрещает заказывать более одной приставки для одной учетной записи PSN. Поэтому, если вы желаете стать одним из первых владельцев PlayStation 5, следует поторопиться и зарегистрироваться в очередь.

Правила предзаказа PlayStation 5:

  • Пользователи будут отбираться на основе предыдущих интересов и активностей PlayStation.
  • После получения приглашения оно будет действительно в течение ограниченного времени.
    • На один PSN ID выдаются предзаказы на:
    • одну консоль PS5 или PS5 Digital Edition;
    • два беспроводных контроллера DualSense;
    • две зарядные станции DualSense;
    • двое беспроводных наушников Pulse 3D;
    • два пульта дистанционного управления;
    • две HD-камеры.

Страница регистрации в цифровую очередь на предзаказ PlayStation 5
Страница регистрации в цифровую очередь на предзаказ PlayStation 5
Фото: Sony

Хотя выпуск PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года, Sony крайне скудно подает информацию о своей игровой приставке – не хватает важной информации. Несмотря на то, что был официально представлен ее внешний вид, инновационный контроллер DualSense и тонна впечатляющих видеоигр, компания все еще держит в секрете цену и дату выпуска PS5. Также не раскрываются детали об операционной системе, ее возможностях, обратной совместимости и прочие технические нюансы.

Поскольку Sony теперь позволяет игрокам официально регистрироваться в цифровой очереди, чтобы стать одними из первых, кто предварительно закажет PS5, вероятно вскоре мы узнаем больше информации об игровой приставке.

Напомним, что ранее Sony выпустила первые телевизоры для PlayStation 5 по цене автомобиля. Параллельно с Sony Microsoft объявила о старте продаж Xbox Series X.

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Источник: CNET
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