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Sony озвучила дату выхода PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment не выпустит PlayStation 5 в ближайшие 12 месяцев

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:50
PlayStation 5 анонсируют летом 2020 года
PlayStation 5 анонсируют летом 2020 года
Фото: Pixabay

Вслед за объявлениями о доходах и целевыми показателями за год, подразделение Sony Interactive Entertainment прокомментировало изданию Wall Street Journal появление PlayStation 5 в продаже. По словам Sony игровую приставку нового поколения не стоит ждать в ближайшие 12 месяцев, поскольку планов по выпуску PS5 у компании нет до апреля 2020 года.

Вместе с тем издание подметило, что Sony ничего не сказала о летнем периоде, когда будет проходить международная игровая выставка E3 2020, на которой с большой вероятностью Sony представит PlayStation 5, а продажи начнутся осенью-зимой 2020 года. Неспроста Sony не поедет на игровую выставку летом 2019 года.

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Недавно Sony поведала о технических характеристиках игровой приставки, чем не только развеяла слухи, но и приятно удивила техническими характеристиками готовящейся игровой платформы, которые оказались весьма впечатляющими. Новая PlayStation 5 будет поддерживать режим 8K, 3D-аудио, получит 12-ядерный процессор AMD Ryzen третьего поколения, быстрый SSD-накопитель, а также полную обратную совместимость с видеоиграми от PlayStation 4.

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Напомним, что ранее подтвердились слухи об активной разработке GTA 6 для PlayStation 5. В свою очередь Microsoft лишила Xbox One ключевой возможности.

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Источник: The Wall Street Journal
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