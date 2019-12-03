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Sony PlayStation отмечает 25-летие

Первая игровая приставка PlayStation родилась в результате скандала с Nintendo

Евгений Опанасенко
Сегодня, 22:30
3 декабря 1994 в продаже появилась оригинальная PlayStation
3 декабря 1994 в продаже появилась оригинальная PlayStation
Фото: Unsplash

Оригинальная PlayStation от Sony была выпущена в Японии 3 декабря 1994 года – ровно 25 лет назад. Дебютная консоль японского техногиганта стала полноценным хитом, который подтолкнул Sony к статусу основного игрока в индустрии видеоигр, сместив с этого поста конкурента в лице Nintendo.

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В конце 1980-х Nintendo обратилась к Sony с просьбой создать аксессуар с поддержкой CD-ROM для своей будущей игровой приставки Super Nintendo. Путем тесного сотрудничества был создан прототип устройства под названием Play Station, который мог воспроизводить как картриджи Super Nintendo, так и оптические компакт-диски.

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Однако позднее лицензионный спор между двумя компаниями привел к разрыву партнерства, а созданное устройство так и осталось в забвении. Однако на его основе Sony решила выпустить свою игровую приставку, сохранив прежнее название, но написав его слитно – PlayStation, чтобы избежать патентных разбирательств.

PlayStation
PlayStation
Фото: Unsplash

3 декабря 1994 года на рынке Японии появилась оригинальная PlayStation, которая оказалась настолько популярной, что обеспечила Sony прорыв в игровой индустрии, где до того момента безраздельно властвовали Nintendo и Sega.

Коробка PlayStation
Коробка PlayStation
Фото: GamesRadar

На рынке Европы и США PlayStation появилась 9 сентября 1995 года. Это опоздание с лихвой окупилось тем, что на момент старта в этих регионах приставка обзавелась тонной интересных игр при поддержке популярных разработчиков, включая такие проекты как Twisted Metal, Ridge Racer, Rayman, ESPN Extreme Games и NBA JAM Tournament Edition, Street Fighter: The Movie, Power Serve 3D Tennis.

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За время своего существования PlayStation получила 34 ревизии и была продана общим числом в 102 миллиона консолей.

Sony пригласила фанатов присоединиться к празднованию юбилея, которое будет длиться всю неделю. Помимо этого, в PS Store стартовала масштабная распродажа "Рождественские предложения", которая пройдет до 24 декабря.

Напомним, что ранее игры PlayStation 4 можно запустить на Android. Также недавно Sony возродила "мертвую" PlayStation 3.

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Источник: TechSpot
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